Material robado - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Amplicober', ha detenido a un hombre de 32 años y vecino de Cieza como presunto autor de nueve delitos de robo con fuerza de material metálico y equipos en instalaciones de telefonía de Abarán, Cieza y Villanueva del Río Segura, cuyo coste de reposición se estima en unos 140.000 euros.

Según ha informado la Benemérita, el arrestado había trabajado en el sector y utilizaba uniforme y acreditaciones profesionales para pasar desapercibido tanto al manipular las instalaciones de telecomunicaciones, como al vender los efectos sustraídos.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de octubre a raíz de la denuncia presentada por una operadora tras diversos robos sufridos en una estación base situada en Villanueva del Río Segura, tras detectar alertas de pérdida de cobertura de llamadas y datos que habían provocado malestar entre los vecinos de Ulea.

Agentes de los equipos ROCA (contra robos en el campo) realizaron la inspección ocular y comprobaron que el autor del robo poseía conocimientos técnicos, ya que había inutilizado células radioeléctricas para extraer los componentes.

Posteriormente, las pesquisas permitieron vincular este caso con hechos similares cometidos en antenas de otras compañías en Abarán y Cieza, que también causaron cortes del servicio a los usuarios.

De las estaciones base sustraían unidades remotas de radio (RRU), un elemento esencial para mantener la cobertura en la telefonía móvil moderna.

A partir de los indicios recabados, los guardias civiles identificaron al sospechoso, un extrabajador del sector. Los dispositivos de vigilancia permitieron localizarlo y arrestarlo en una zona rural de Cieza cuando trasladaba material hacia una empresa de gestión de residuos metálicos para su venta.

En la intervención, los agentes se incautaron de la carga, diversas herramientas presuntamente utilizadas para forzar las instalaciones y credenciales de una empresa de telefonía.

En el marco de esta operación, que aún continúa abierta, la Guardia Civil ha localizado y recuperado en una chatarrería de Cieza un total de 33 equipos RRU desguazados, además de múltiples placas electrónicas, conectores y otros materiales.