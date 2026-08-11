Detenido al fallar la máscara facial de IA que utilizaba para obtener certificados de firma electrónica

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un ciberdelincuente especializado en burlar exigentes sistemas de seguridad digital de una empresa de servicios de expedición de certificados electrónicos. El investigado aparecía personalmente en los vídeos de verificación de la empresa mostrando el DNI falsificado mientras que, gracias a la inteligencia artificial, su rostro en pantalla se modificaba en tiempo real para ser idéntico al de la fotografía del documento. De este modo realizó 38 intentos sobre más de 30 identidades de ciudadanos reales.

El fraude, cuyo objetivo final era obtener firmas digitales autorizadas para cometer estafas posteriores, quedó al descubierto cuando la máscara digital sufrió un fallo momentáneo que reveló el rostro real del sospechoso ante la cámara, permitiendo su plena identificación y posterior detención.

UN SOFISTICADO MONTAJE PARA SIMULAR LA AUTENTICIDAD DEL DNI

Las actuaciones se iniciaron tras la detección de múltiples solicitudes fraudulentas a una empresa prestadora de servicio de expedición de certificados electrónicos.

El ciberdelincuente empleaba DNIs falsificados con fotografías alteradas digitalmente, combinados con técnicas de deep fake para modificar su rostro en tiempo real durante las videoconferencias de verificación, logrando suplantar la identidad de múltiples víctimas.

El presunto autor utilizaba focos domésticos con bombillas de colores estratégicamente situadas para simular los destellos y medidas de seguridad que tienen los documentos de identidad físicos bajo la luz real. De este modo, balanceaba los soportes falsificados frente a la cámara web recreando a la perfección los hologramas oficiales.

Recurría además al uso de redes VPN para anonimizar sus conexiones y utilizaba documentos manipulados con aparentes medidas de seguridad.

PROFESIONALIDAD TÉCNICA DEL AUTOR

La Policía Nacional ha destacado el elevado grado de sofisticación del autor, dado que las gestiones de investigación practicadas sobre los correos electrónicos y medios de pago utilizados revelaron una compleja estructura de anonimización.

Las pesquisas permitieron la identificación de más de 320 líneas telefónicas, asociadas a 24 dispositivos móviles distintos, de los cuales la gran mayoría contratadas con identidades suplantadas y adquiridas en puntos de venta geolocalizados en Murcia.

El desliz tecnológico que desveló el rostro durante uno de los procesos de videoidentificación en directo fue debido a que el avanzado programa informático que modificaba sus facciones sufrió un pequeño retraso de procesamiento. Durante apenas un segundo, la máscara digital de su víctima desapareció de la pantalla, dejando al descubierto el rostro real del sospechoso ante el personal de seguridad de la entidad emisora.

Una vez las investigaciones permitieron localizar e identificar al presunto ciberdelincuente se ejecutó el operativo, culminando con la detención del investigado como presunto responsable de un delito continuado de falsedad documental en documento oficial.

Asimismo se procedió a realizar una entrada y registro donde se intervino un ordenador portátil cifrado con software de alto nivel, múltiples teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y documentación.

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