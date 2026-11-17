1134505.1.260.149.20261117100544 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años, con una treintena de arrestos previos en su historial, como autor de un presunto delito de robo con fuerza tras saltar una valla de más de dos metros de altura para sustraer piezas mecánicas de una nave en la pedanía murciana de Puebla de Soto.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el propietario, quien alertó de que un individuo había accedido al interior de una nave situada en la parte posterior de su vivienda, un espacio que utiliza principalmente para guardar piezas relacionadas con la mecánica y un vehículo antiguo.

Según las pesquisas policiales, el sospechoso logró entrar en la propiedad tras escalar la valla perimetral, de más de dos metros de altura, y sustrajo diversas piezas del interior del recinto, según ha informado la Policía Nacional.

A partir de la descripción obtenida a través de las cámaras de seguridad, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar e interceptar a un varón que se desplazaba en patinete y cuyas características físicas coincidían con las del presunto autor.

Tras proceder a su identificación, los policías comprobaron que al arrestado le constaban 31 detenciones anteriores, la mayoría de ellas por delitos contra el patrimonio. El detenido fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.