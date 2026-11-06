Detenido un hombre en Alcantarilla por amenazar de muerte a varias personas con una pistola robada

1131527.1.260.149.20261106112716 Arma intervenida - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcantarilla a un hombre como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas graves, tras exhibir un arma de fuego de forma intimidatoria y proferir amenazas de muerte a varios vecinos, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

El suceso se desencadenó tras una discusión previa ocurrida horas antes entre vecinos, cuando el implicado irrumpió con su vehículo a gran velocidad ante la puerta del domicilio de los denunciantes, quienes tuvieron que apartarse para evitar el atropello.

En ese momento, el individuo mostró un arma de fuego, amenazó de muerte a los presentes y huyó del lugar.

Agentes en labores de prevención de la seguridad ciudadana interceptaron al sospechoso en la calle Mayor de Alcantarilla a bordo del turismo, donde los efectivos intervinieron un arma blanca de grandes dimensiones y una pistola.

La comprobación del número de serie del arma de fuego confirmó su procedencia ilícita, al constar una denuncia por su sustracción días antes en una vivienda situada en la pedanía murciana de El Rincón de Seca.