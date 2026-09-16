Detenido un hombre en Murcia al ser sorprendido con 'speed' oculto en un bote de chicles

1117366.1.260.149.20260916110124 Papelinas de droga (foto de archivo) - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido dentro de una furgoneta estacionada en posesión de varios envoltorios de plástico ocultos en un bote de chicles que contenían casi 15 gramos de sulfato de anfetamina ('speed') predispuestos para su venta.

Agentes que desarrollaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en la pedanía de San Ginés observaron una furgoneta estacionada en la vía pública y advirtieron de la presencia de un individuo en su interior que realizaba maniobras sospechosas con un objeto, según ha informado el Cuerpo.

Ante la aproximación de los efectivos policiales, el sospechoso intentó ocultar el material de forma apresurada.

Durante el proceso de identificación, el varón mostró una actitud evasiva, con síntomas evidentes de nerviosismo y respuestas contradictorias ante las preguntas del operativo, lo que motivó el registro del habitáculo del vehículo.

En la inspección, los agentes localizaron en el asiento del copiloto una mochila con un bote de chicles en cuyo interior se hallaban escondidas varias dosis de plástico cerradas con alambre. Los análisis posteriores confirmaron que el contenido era sulfato de anfetamina, una sustancia estimulante del sistema nervioso central.

Tras la incautación de la droga, la Policía Nacional trasladó al arrestado a dependencias judiciales para la determinación de las medidas cautelares correspondientes.