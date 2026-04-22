Detenido por homicidio imprudente uno de los supervivientes de la patera rescatada con 3 muertos en Cartagena

Archivo - Imagen del dispositivo de Cruz Roja habilitado para recibir a los inmigrantes llegados en patera a la costa de la Región (imagen de archivo) - CRUZ ROJA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a uno de los dos supervivientes de la patera rescatada el pasado lunes a 25 millas de la costa de Cartagena (Murcia). Al arrestado, que permanece bajo custodia policial, se le atribuyen los presuntos delitos de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press.

La investigación policial indica que en la embarcación viajaban inicialmente 18 personas, de las que 13 se encuentran desaparecidas en el mar. El operativo de rescate localizó únicamente a cinco varones: dos de ellos con vida y otros tres cuyos cuerpos fueron trasladados al puerto de Santa Lucía para el levantamiento de los cadáveres por las autoridades judiciales.

El rescate se produjo tras el avistamiento de la embarcación por un buque militar francés en alta mar. La Salvamar Draco, de Salvamento Marítimo (SASEMAR), intervino en la zona para el trasbordo de los supervivientes y la recuperación de los fallecidos.

Tras llegar a puerto, los dos hombres rescatados recibieron asistencia por parte de Cruz Roja antes de su ingreso en el hospital Santa Lucía de Cartagena, del que ya han sido dados de alta.