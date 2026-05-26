Detenido un huido de la justicia tras retener a su expareja en un domicilio de Beniel (Murcia)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BENIEL (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Local de Beniel, ha detenido a un varón de 31 años que, presuntamente, mantenía retenida a su expareja en contra de su voluntad en un domicilio.

Sobre el arrestado, que no había regresado a un centro penintenciario después de un permiso, pesaban un total de seis requisitorias judiciales y policiales en vigor, según ha informado el Instituto Armado.

La investigación se desencadenó cuando el Centro Operativo Complejo (COC) de la Benemérita recibió un aviso de emergencia que alertaba de que una mujer se encontraba privada de libertad en una vivienda del municipio de Beniel.

Ante la gravedad de los hechos y la falta de denuncia formal por parte de la afectada, el Instituto Armado activó de inmediato el denominado 'Protocolo Cero', herramienta diseñada para intervenir de oficio y proteger a las víctimas en situaciones de riesgo inminente.

Tras identificar al sospechoso y constatar su amplio historial delictivo --que incluía cuatro órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitidas por juzgados de Orihuela (Alicante)--, se diseñó un operativo especial para su arresto.

Los agentes entraron de manera sorpresiva en el inmueble para neutralizar al individuo, anulando cualquier capacidad de fuga o de agresión hacia la víctima.

La actuación finalizó con la detención de un hombre al que se atribuye la presunta autoría de delito de detención ilegal, en el marco de la violencia de género, y de quebrantamiento de condena por encontrarse huido de la justicia.