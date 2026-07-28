Detenido un individuo en Murcia al que le constan 10 órdenes de búsqueda y detención

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MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional de Murcia ha detenido este lunes a un hombre al que le constan 10 órdenes de búsqueda y detención judiciales y policiales por su implicación en graves hechos delictivos como tentativas de homicidio, robos con violencia en casas habitadas, vuelcos de droga a grupos criminales y otros delitos conexos, han informado fuentes policiales.

La detención se produjo en el Polígono La Paz de la ciudad de Murcia por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos (drones) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

El implicado había protagonizado recientemente una peligrosa huida en San Pedro del Pinatar en la que habría efectuado varios disparos al ser interceptado por los investigadores de la Policía Nacional. Se trata de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos de la Región de Murcia.