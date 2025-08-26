Detenido en Mazarrón (Murcia) un experimentado delincuente por robar mediante tirón una cadena de plata

El detenido entra en un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MAZARRÓN (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un experimentado delincuente por sustraer presuntamente de un fuerte tirón una cadena de plata que una mujer llevaba al cuello en el Puerto de Mazarrón, en Mazarrón (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes, cuando una mujer denunció que había sido asaltada de forma violenta por un individuo mientras estaba sentada en la puerta de su domicilio junto a su pareja.

Según el relato de la denunciante, el delincuente entabló una conversación con ellos que finalizó cuando, de forma sorpresiva, dio un fuerte tirón a la cadena de plata que la mujer llevaba al cuello para después huir del lugar.

El Instituto Armado recabó indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron centrar la investigación en un conocido delincuente, con antecedentes por delitos similares, con domicilio en el municipio costero.

La investigación ha finalizado con la detención del individuo, al que se atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia.