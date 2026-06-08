Detenido por monitorizar coches de alta gama con dispositivos GPS para sustraerlos

Dispositivo GPS instalado en el vehículo de la víctima - GUARDIA CIVIL

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, supuesto líder de un grupo criminal establecido en Pilar de la Horadada (Alicante), por monitorizar coches de alta gama mediante la instalación de dispositivos GPS con el fin de sustraerlos, según ha informado la Benemérita.

La investigación, enmarcada en la Operación 'Tracker 26', se inició a principio de año, cuando un ciudadano denunció haber encontrado un dispositivo de geolocalización en los bajos de su vehículo, un turismo de alta gama.

El denunciante comunicó que había estacionado su coche en el aparcamiento un área comercial de San Pedro del Pinatar, donde trabaja. En un momento de su jornada laboral pudo ver a varios individuos merodeando y agachándose junto a su coche.

Durante la misma tarde, la víctima volvió a ver a esas mismas personas en un vehículo dando vueltas por el aparcamiento, lo que le hizo sospechar y revisar los bajos de su coche, donde halló un GPS.

Especialistas de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y recabaron imágenes de las cámaras de vigilancia del área comercial. De esta forma, identificaron el vehículo y a sus ocupantes, cuyas características físicas coincidían con las de los sospechosos.

La Guardia Civil también llevó a cabo un estudio pormenorizado de los dispositivos GPS localizados por el denunciante, lo que permitió conocer que estas balizas tenían una tarjeta SIM, de una compañía extranjera, registrada a nombre de una persona cuyos datos de identidad eran falsos.

De estos dispositivos se extrajeron huellas para su análisis. Los investigadores realizan una búsqueda en bases de datos policiales hasta identificar al principal sospechoso: un hombre, de origen ucraniano y con antecedentes previos por robo en el interior de vehículos, falsificación de documento público y lesiones.

A esta persona también le constaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación dimanante de Juzgados de Torrevieja (Alicante).

ARRESTADO TRAS ROBAR EN UN SUPERMERCADO

Mientras avanzaba la investigación, la Guardia Civil recibió un aviso por la comisión de un hurto en un supermercado ubicado en un centro comercial del municipio alicantino de Pilar de la Horadada.

El autor era el sospechoso, por lo que resultó detenido en virtud de requisitoria judicial y como presunto autor de los delitos de hurto --cometido en el supermercado de Pilar de la Horadada--, de descubrimiento y revelación de secretos y de conspiración para cometer robo de vehículo a motor, por la instalación de los dispositivos GPS en el coche aparcado en el área comercial de San Pedro del Pinatar.

Según se desprende de la investigación, el detenido sería uno de los cabecillas de un grupo criminal afincado en Pilar de La Horadada, especializado en la sustracción de vehículos de alta gama tanto en la Vega Baja, como en la Región de Murcia.

Para facilitar el robo de los vehículos, los supuestos ladrones se dirigían a lugares concurridos donde seleccionaban los coches e instalaban los dispositivos GPS para seguirlos y robarlos cuando estuvieran aparcados en lugares discretos.

La investigación continúa abierta para la localización del resto de miembros del grupo criminal, por lo que no se descartan más detenciones.