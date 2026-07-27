1107170.1.260.149.20260727135558 Detenido un pasajero en el aeropuerto de Corvera que pretendía volar a Reino Unido con 15 kilos de droga - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ubicado en la pedanía murciana de Corvera, al pasajero de un vuelo a Manchester (Reino Unido) cuando pretendía embarcar con cerca de 15 kilogramos de marihuana y hachís en su equipaje, han informado fuentes del Instituto Armado.

La actuación, que se encuentra enmarcada en el dispositivo especial de seguridad de la 'Operación Verano Seguro', se inició cuando los especialistas en Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, mientras realizaban un control rutinario sobre el equipaje facturado, detectaron una maleta sospechosa en la zona de bodegas e iniciaron el protocolo para localizar a su propietario.

El propietario de la maleta, al darse cuenta de la presencia policial en la terminal, consiguió huir a la carrera y abandonar las instalaciones aeroportuarias.

Tras la huida, los guardias civiles procedieron a la apertura del equipaje intervenido, donde hallaron un cuantioso cargamento de droga.

En total había cuatro kilogramos de cogollos de marihuana distribuidos en seis bolsas envasadas al vacío y más de diez kilogramos de hachís dispuestos en bellotas -cuerpos cilíndricos- repartidos en cinco bolsas.

UNA PERSECUCIÓN DE CINCO DÍAS

A partir de ese instante, los efectivos de la Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto iniciaron la investigación para dar con el paradero del sospechoso. Los primeros pasos de la investigación permitieron obtener numerosa información del presunto traficante de drogas, lo que motivó a emitir una orden policial de búsqueda y detención.

El dispositivo de búsqueda sobre el fugado ha culminado cinco días después de su huida. El mismo regresó al aeropuerto de Corvera intentando ocultar su identidad con un gorro, y así, burlar los controles de seguridad.

Para evitar levantar sospechas, también utilizó a una tercera persona para adquirir un billete de última hora con destino a Manchester (Reino Unido).

En el momento en el que intentaba cruzar el filtro de seguridad de la terminal para abandonar el país, los guardias civiles lo identificaron de inmediato y procedieron a su detención como presunto autor de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

La localización y detención ha resultado especialmente compleja, debido a las estrictas medidas de seguridad y contra-vigilancia que el prófugo adoptó durante su fuga.