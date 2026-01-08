Detenido el patrón de una patera interceptada en La Unión por favorecimiento de la inmigración irregular

1040777.1.260.149.20260108123541 Imágenes de la llegada de una patera a La Unión (Murcia), con siete inmigrantes a bordo procedentes del norte de África - GUARDIA CIVIL

LA UNIÓN (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al patrón de una patera interceptada en aguas de La Unión (Murcia) con siete personas a bordo, procedentes del norte de África, por los presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La operación 'Mubakir' arrancó cuando el Instituto Armado detectó la presencia de una embarcación sospechosa que navegaba rumbo a la playa del Lastre, en Portmán, con siete personas a bordo que presentaban buen estado de salud y fueron trasladadas a instalaciones de Cruz Roja para que recibieran asistencia sanitaria.

Agentes especialistas en Policía Judicial analizaron la información recabada por los agentes que presenciaron la llegada a línea de costa de la embarcación y recabaron otros indicios que permitieron comprobar que uno de los pasajeros, de 40 años, era el patrón.

El examen de la embarcación, realizado por especialistas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, puso de manifiesto el peligro al que estuvieron expuestos los pasajeros, ya que la nave no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.