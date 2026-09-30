Detenido el presunto autor de varios asaltos violentos en Alhama tras causar heridas graves a una víctima

1121485.1.260.149.20260930113250 Motocicleta en la que se desplazó el detenido - GUARDIA CIVIL

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Alhama de Murcia (Murcia) al presunto autor de varios robos con violencia en el casco urbano de la localidad, al que le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones graves y estafa bancaria.

Las actuaciones de los efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana permitieron el esclarecimiento de una decena de delitos e incautaron la motocicleta utilizada por el arrestado para cometer los robos, según ha informado la Benemérita.

La investigación, enmarcada en la operación 'Aviray', comenzó a mediados de mes tras la comisión de dos asaltos seguidos en céntricas calles del municipio, lo que generó alarma social entre los vecinos.

En el primer asalto, el autor viajaba a bordo de una motocicleta y propinó un fuerte tirón al bolso de una viandante, a la que lanzó violentamente contra el suelo y causó lesiones graves sin lograr botín alguno. Unos minutos después, el agresor cometió un segundo robo contra otra viandante en una vía cercana, donde sí logró apoderarse del bolso de la víctima, quien resultó ilesa.

Las pesquisas del Instituto Armado permitieron rastrear al sospechoso hasta el municipio de Totana, donde el detenido realizó varias compras fraudulentas con las tarjetas bancarias sustraídas esa misma tarde.

El dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, un conocido delincuente de la zona, culminó con su reciente localización y posterior detención por parte de las fuerzas de seguridad.