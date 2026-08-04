Detenido un tercer implicado en el homicidio de una mujer durante un violento atraco en Puente Tocinos (Murcia)

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MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un tercer implicado en el homicidio de una mujer de 89 años durante un robo con violencia ocurrido en la pedanía muciana de Puente Tocinos el 11 de noviembre de 2025, ha informado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Los hechos se produjeron cuando los autores trataron de sustraer mediante el procedimiento del tirón la cadena que la víctima llevaba al cuello. Como consecuencia de las lesiones sufridas durante el robo, la mujer falleció.

Lucas ha explicado que el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia inició de forma inmediata una compleja investigación que permitió la detención, el pasado mes de marzo, de dos personas: un hombre, investigado por un presunto delito de homicidio, y una mujer, investigada por un presunto delito de encubrimiento.

Asimismo, ha señalado que los investigadores de la Policía Nacional continuaron practicando diligencias para determinar la participación de otras personas en los hechos.

El delegado del Gobierno ha indicado que el tercer detenido sería el hombre que conducía la motocicleta utilizada para cometer el robo con violencia. Tras su puesta a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Por último, Francisco Lucas ha puesto en valor el excelente trabajo realizado por la Policía Nacional para identificar y detener a todas las personas presuntamente implicadas en este homicidio. Asimismo, ha agradecido a los agentes su profesionalidad, compromiso y vocación de servicio público.