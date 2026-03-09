Detenido en Torre Pacheco (Murcia) por falsificar 30 veces una receta médica para obtener un fármaco hipnótico

Recetas falsificadas - GUARDIA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Torre Pacheco (Murcia) por, presuntamente, falsificar hasta en treinta ocasiones una receta médica para obtener un fármaco hipnótico, según ha informado la Benemérita.

Al arrestado se le atribuye la presunta autoría de los delitos de falsificación de documento oficial y de usurpación de estado civil tras una investigación enmarcada en la operación 'Galendas'.

La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando los agentes detectaron la presentación de una receta bajo sospecha en una oficina de farmacia del municipio.

A partir de ese momento, y en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Servicio de Gestión Farmacéutica de la Consejería de Salud, se iniciaron las pesquisas para rastrear hechos similares en otras boticas de la comarca del Campo de Cartagena.

SOFISTICACIÓN DIGITAL

Según la Benemérita, el sospechoso utilizó una receta original expedida legalmente por un médico en una única ocasión. Sobre dicho documento, realizó sucesivas manipulaciones digitales utilizando fraudulentamente la identidad del facultativo para generar las copias.

El análisis minucioso de los documentos intervenidos reveló que el nivel de edición era tan elevado que resultaba "considerablemente difícil" detectar la falsedad a simple vista en el momento de la dispensación en los establecimientos.

Las investigaciones han permitido constatar que, entre los meses de enero y agosto del pasado año, el detenido logró adquirir el medicamento hipnótico en una treintena de ocasiones. La operación ha culminado con la identificación y puesta a disposición judicial del presunto responsable.