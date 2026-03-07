Detenido en Torre Pacheco el presunto autor de una decena de robos

Momento de la detención del joven - GUARDIA CIVIL

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una operación para esclarecer una serie de delitos contra el patrimonio cometidos en Torre Pacheco, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de un joven, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y robo con fuerza.

Durante la operación, que aún continúa abierta, los guardias civiles han esclarecido, hasta el momento, una decena de delitos y han recuperado parte de los efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron las actuaciones, cuando detectaron un incremento de los delitos contra el patrimonio cometidos en el término municipal de Torre Pacheco, unos hechos que habían generado cierta alarma social en la población.

En apenas tres días de diferencia, se materializaron sendos robos con violencia e intimidación contra viandantes, en los que su autor utilizó un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar y agredir a sus víctimas hasta conseguir arrebatarles sus efectos personales.

En uno de los hechos, la víctima llegó a temer por su vida cuando el autor la abordó por la espalda y le puso el cuchillo en el cuello. En el segundo robo, la víctima seleccionada fue un menor de edad, que también fue abordado mientras transitaba por la vía pública.

El padre de la víctima presenció los hechos e intentó frustrar la consumación del robo, pero fue agredido violentamente con el arma blanca, lo que le originó lesiones de gravedad en un brazo, al intentar protegerse de las cuchilladas, y tuvo que recibir asistencia médica tanto en el lugar como, posteriormente, en un centro hospitalario.

Tras estos dos graves hechos delictivos, tuvieron lugar otros robos cometidos, en estos casos, en vehículos estacionados en el casco urbano pachequero, en los que su autor empleaba la fuerza contra cerraduras y lunas para acceder al interior del automóvil y sustraer todo tipo de objetos de valor.

Los guardias civiles del Área de Investigación abrieron la operación para esclarecer los hechos y localizar a su autor. Los primeros pasos de la operación se llevaron a cabo en los lugares de los hechos y en los vehículos dañados, donde se practicaron exhaustivas inspecciones técnico-oculares y pesquisas que permitieron recabar indicios que relacionaron a un individuo con los robos con violencia, los robos con fuerza en interior de vehículos y un robo con fuerza cometido en un comercio de Torre Pacheco, también durante las mismas fechas.

La Guardia Civil identificó al presunto autor de los hechos delictivos investigados y estableció un amplio dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, que ha culminado con su localización y detención, en una zona comercial abandonada del municipio, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y robo con fuerza.

Se trata de un joven con una notable evolución delincuencial desde su salida de un centro penitenciario a mediados del pasado mes de enero, que pernoctaba y desarrollaba su vida en zonas aisladas de Torre Pacheco, como casas derruidas, granjas y garajes abandonados, entre otros inmuebles.

Al ahora detenido se le incautaron en su poder numerosos objetos sustraídos que, tras ser puestos a disposición judicial, han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Además, le constaba una requisitoria judicial en vigor consistente en una orden de detención y personación, por causas anteriores pendientes.

Hasta el momento, ya que la investigación continúa abierta, los guardias civiles han esclarecido una decena de hechos delictivos cometidos, presuntamente, por el ahora detenido, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar.