Detenido un vecino de Caravaca de la Cruz con más de 50 dosis de cocaína - GUARDIA CIVIL MURCIA

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido 'in fraganti' a un vecino de Caravaca de la Cruz como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras localizarle más de medio centenar de dosis de cocaína que había arrojado bajo un vehículo al detectar la presencia policial.

Los hechos tuvieron lugar en el casco urbano del municipio, durante un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana dirigido a combatir el menudeo de drogas en zonas de ocio. Una patrulla observó al sospechoso, que circulaba en bicicleta y mostró una actitud nerviosa al percatarse de la presencia de los agentes, según ha informado la Benemérita.

Ante esta circunstancia, los guardias civiles iniciaron un seguimiento y observaron cómo el individuo arrojaba un envoltorio de plástico debajo de un turismo estacionado. Los agentes lo interceptaron y recuperaron el paquete, que contenía más de 50 dosis de cocaína.

Tras comprobar la naturaleza de la sustancia, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.