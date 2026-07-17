Detenidos 60 extranjeros acusados de falsear documentos para trabajar en empresas de Alicante y Murcia

Operativo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 60 personas extranjeras al desmantelar una supuesta trama que operaba desde Orihuela (Alicante) y que presuntamente falsificaba documentos para trabajar. En algunos casos se ha detectado que esos posibles delitos se cometían para que pudieran ser contratados legalmente en empresas ubicadas en la comarca alicantina de la Vega Baja y en la provincia de Murcia. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

La operación se inició a finales del año pasado cuando, a través de los canales de comunicación de investigación, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Orihuela de la Policía Nacional recibió información de la presentación de posibles falsedades de resguardos de Solicitud de Protección Internacional llevados a cabo por personas de nacionalidad colombiana, al parecer utilizados para darse de alta fraudulentamente en la Seguridad Social.

Las pesquisas se centraron inicialmente en empresas del sector agroalimentario diseminadas por distintas localidades de la zona de la Vega Baja de Alicante y de la provincia de Murcia, en las que supuestamente se estaría dando de alta a trabajadores con este tipo de documentación falsificada.

En cuanto a la documentación concreta por la que se estaba investigando la supuesta trama, la Policía ha precisado que estaba relacionada con los efectos de la concesión del derecho de asilo, "que implicaba el reconocimiento de los derechos establecidos sobre el Estatuto de Refugiados, entre ellos, la autorización de residencia y trabajo".

"ALTERACIÓN"

Concretamente, en la mayoría de los casos al parecer "se alteraba la fecha de solicitud de los documentos de solicitante de asilo al objeto de poder ser beneficiarios de forma fraudulenta de autorización de trabajo", además de residencia legal en España, y, de esa forma, "poder ser contratados de forma legal" en empresas ubicadas en la comarca alicantina de la Vega Baja y en Murcia.

En otras ocasiones, la "alteración" del documento consistía en cambiar la fotografía y, así, "ciudadanos extranjeros eran empleados en empresas españolas bajo la filiación de otro compatriota" que "había sido beneficiario de autorización de residencia y trabajo", pero que había decidido volver a su país de origen, por lo que presuntamente un compatriota colombiano que se encontraba en situación irregular en España aprovechaba el documento.

Durante la primera fase de investigación fueron detenidas 12 personas extranjeras, que se encontraban trabajando sin autorización para ello, ya que presuntamente habían presentado en sus solicitudes este tipo de documentos falsificados.

También se actuó penalmente contra el administrador de la sociedad que los había contratado al sospechar de que supuestamente lo había hecho con conocimiento de ello, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

LOCUTORIO

Tras estas primeras detenciones, el avance de la investigación logró establecer un "nexo de unión" con el lugar donde de manera recurrente al parecer se venían falsificando estos documentos: un locutorio céntrico de la ciudad de Orihuela frecuentado por ciudadanos de origen sudamericano.

La investigación reveló que, desde este locutorio, "se podrían estar falsificando los documentos originales de presentación de solicitud de protección internacional que aportaban por los interesados, por lo que, dentro de la operación se detuvo al gerente del establecimiento y a uno de los trabajadores tras la inspección" del local, ha precisado la Policía.

A raíz de esta fase inicial, se tuvo conocimiento de la existencia de otra empresa del sector en la que posiblemente "gran parte de los trabajadores de nacionalidad colombiana dados de alta" lo estaban con este tipo de documentación falsificada.

Tras certificar este extremo a través de las gestiones de investigación realizadas, fueron detenidos cuatro de estos trabajadores por supuestos delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, así como el administrador único de la sociedad, al detectarse, en este caso, que presuntamente era él mismo el que falseaba los documentos de los ciudadanos que luego contrataba.

Posteriormente, se identificó a otra empresa del sector que podía ser víctima de esta situación y una "importante parte" de sus empleados podrían haber presentado este tipo de documentación falsificada de solicitante de asilo.

La Policía ha resaltado que las gestiones de investigación posteriores, con la colaboración del sector empresarial, permitieron la detención de más presuntos implicados en la trama. Hasta el momento, el balance es de 60 arrestados.