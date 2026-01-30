Detenidos cinco jóvenes en Torre Pacheco (Murcia) por intentar meter a la fuerza a un hombre en una furgoneta

1047323.1.260.149.20260130141156 Machete intervenido en la operación 'Ramto' de la Guardia Civil - GUARDIOA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Torre Pacheco (Murcia) a cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, por intentar introducir a la fuerza a un varón en una furgoneta mientras empuñaban un machete de grandes dimensiones, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Ramto', se inició a mediados de este mes, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de una agresión ocurrida en la vía pública del citado municipio.

La víctima, un joven vecino de la localidad, fue abordada a las puertas de su domicilio por un grupo de personas que, con gran violencia, lo arrastró hasta una furgoneta, donde pretendían introducirlo a la fuerza mientras portaban un machete.

La intervención de familiares y vecinos evitó que se lo llevasen en dos ocasiones. Fruto de estos violentos asaltos, tanto la propia víctima, como las personas que habían participado en su auxilio resultaron heridos. Además, al día siguiente, de madrugada, el vehículo de un familiar sufrió daños materiales.

La investigación permitió relacionar a los sospechosos de la agresión con esta vandálica acción. En menos de una semana, la Guardia Civil recabó indicios suficientes para identificar a los miembros del grupo, cinco jóvenes vecinos de Torre Pacheco.

Los investigadores relacionaron a tres de ellos con la participación en la agresión e intento de detención ilegal y, al resto, con su colaboración activa facilitando, por ejemplo, la furgoneta en la que pretendían llevárselo.

La operación 'Ramto' finalizó con la detención de estas cinco personas como presuntas autoras de los delitos de tentativa de detención ilegal, lesiones y daños en la propiedad. La Guardia Civil se ha incautado de un machete de grandes dimensiones, con una hoja de 46 centímetros.