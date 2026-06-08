Detenidos cuatro jóvenes por agredir y robar a un vecino de Torre Pacheco tras un incidente de tráfico

Imagen de la detención de uno de los cuatro jóvenes por una violenta agresión a un vecino de Torre Pacheco por un incidente de tráfico - GUARDIA CIVIL MURCIA

TORRE PACHECO (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Torre Pacheco, ha desarrollado la operación 'Escénico', una investigación iniciada para identificar a los autores de una violenta agresión a un vecino de Torre Pacheco, que ha culminado con la detención de cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones graves.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil tuvo noticia de un altercado, ocurrido en una céntrica calle del municipio de Torre Pacheco donde un vecino de la localidad había sido agredido por un grupo de jóvenes después de tener un incidente de tráfico, según han informado desde la Benemérita.

Al parecer, la víctima conducía por una calle del municipio pachequero cuando otro vehículo giró bruscamente, lo que hizo que estuvieran a punto de colisionar. En ese momento, se generó una discusión, que culminó cuando un joven, del que después se supo que era hijo de la conductora, se acercó al lugar e intentó sacar al hombre a través de la ventanilla de su coche. El conductor pudo zafarse, pero estacionó su vehículo y fue a pedirle explicaciones, momento en el que se vio rodeado por un grupo de jóvenes.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Después de golpearlo con patadas y puñetazos, incluso cuando ya había caído al suelo, huyeron del lugar a la carrera dejando a la víctima aturdida hasta que dos vecinos acudieron en su auxilio. Más tarde, se dio cuenta que le habían quitado 300 euros y su teléfono móvil.

La agresión fue grabada por otro conductor y el video apareció en redes sociales. Especialistas Policía Judicial de la Guardia Civil recabaron todos los indicios y analizaron las imágenes, lo que permitió la identificación de los autores de la agresión.

Se trata de conocidos delincuentes, uno de ellos menor de edad, asentados en el municipio pachequero y con antecedentes por delitos similares.

En colaboración con la Policía Local de Torre Pacheco, la Guardia Civil ha localizado y detenido a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones graves.