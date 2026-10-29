Detenidos dos hombres en Calasparra tras intervenir 170 gramos de una sustancia que podría ser marihuana - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en Calasparra como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenir en el vehículo en el que viajaban 170 gramos de una sustancia vegetal que, pendiente de análisis, se presume que es marihuana.

La actuación se inició durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en el polígono industrial de Calasparra, donde los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por dos hombres, según ha informado la Benemérita.

Durante su identificación, los guardias civiles percibieron olor a marihuana y registraron el vehículo. En el maletero localizaron tres botes de cristal y un recipiente metálico con la sustancia vegetal.

Además, los agentes intervinieron una báscula digital de precisión, dos garrafas de fertilizantes, dos envases de jabón de uso agrícola, un vaso medidor y una navaja.

Según la Guardia Civil, los efectos intervenidos apuntan a que podría tratarse de un punto de venta ambulante de droga al menudeo. La actuación concluyó con la detención de los dos ocupantes del vehículo.