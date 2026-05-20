Detenidos dos hombres en Lorca por tenencia ilícita de armas vinculadas a los tiroteos en el barrio San José

1088687.1.260.149.20260520103144 Armas intervenidas - POLICÍA NACIONAL

LORCA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como autores de un delito de tenencia ilícita de armas, tras ser considerados los responsables de encontrarse en posesión de tres armas cortas de fuego, relacionadas con las detonaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Lorca a finales de julio del pasado año y que pusieron en grave riesgo a varias personas.

El 31 de julio del año pasado la sala del CIMACC 091 recibió varias llamadas alertando de que se habían escuchado varios disparos en el barrio de San José de Lorca, lo que motivó el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores, logrando detener a tres personas relacionadas con estos hechos, cuyo origen habría estado motivado por una disputa previa entre los involucrados, según han informado desde el Cuerpo.

La compleja investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional durante meses, condujo a la identificación de dos varones como responsables de encontrase en posesión de tres armas cortas de fuego que no estaban registradas en territorio nacional.

Estas tres pistolas fueron localizadas e intervenidas, tras las detonaciones que pusieron en grave riesgo la integridad física de varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

Una vez plenamente identificados, se estableció un dispositivo de búsqueda que ha permitido la localización y detención de los responsables, los cuales carecían de los permisos requeridos por la Ley vigente que permitieran estar en posesión de un arma de fuego.

Los varones detenidos, que contaban con varias detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de delitos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.