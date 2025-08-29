Detenidos dos jóvenes por robar en un garaje y un restaurante de Mazarrón (Murcia)

MAZARRÓN (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer el robo cometido en un garaje y en un restaurante del Puerto de Mazarrón, en Mazarrón (Murcia), que ha culminado con la detención de dos experimentados delincuentes, de 20 y 24 años, como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y daños.

La investigación se inició el pasado mes, después de recibir varias denuncias por los robos cometidos en el garaje de un edificio, en el que dos vehículos habían sido forzados y un tercero había sido objeto de daños, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron del escenario delictivo indicios, así como imágenes de las cámaras de seguridad del edificio. En uno de los vídeos, se veía a un joven sin camiseta que aprovechaba la entrada de un vehículo para acceder al garaje, donde deambuló entre los coches hasta seleccionar sus objetivos.

Mientras avanzaba esta investigación, otro robo, en este caso en un restaurante, puso al Instituto Armado tras la pista del mismo joven. La persona que aparecía en el vídeo del robo en el garaje coincidía con una de las dos personas que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento de hostelería.

En esa grabación se veía a los dos jóvenes forzando distintas estancias del local, de donde sustrajeron un equipo de música, bebidas y una máquina hidrolimpiadora.

La colaboración ciudadana permitió a la Guardia Civil ir estrechando el cerco sobre los sospechosos, de los que se averiguó que residían en Mazarrón y que contaban con un abultado historial delictivo. Las labores de vigilancia, desarrolladas por agentes de la Benemérita en el municipio costero, dieron sus frutos con la localización de los dos hombres.