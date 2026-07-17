Detenidos por estafas con falsos anuncios de alquiler que causaron pérdidas de más de 20.000 euros

Imagenes de la detención de uno de los investigados - GUARDIA CIVIL

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Falkiler', ha esclarecido una trama dedicada a la estafa continuada mediante falsos anuncios de alquiler de viviendas publicados en plataformas inmobiliarias de internet, con víctimas en distintos puntos de España.

Los dos investigados, una mujer de 25 años y un hombre de 39 años, han sido detenidos en Alcantarilla (Murcia) y Almería. A ambos se les imputa un delito continuado de estafa y falsificación de documento público.

La investigación, se inició por el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig (Alicante) a mediados de febrero de 2026, tras la denuncia de una víctima. Esta persona había transferido 900 euros para reservar una vivienda que resultó no existir. Una vez realizado el pago, la víctima comprobó que el anunciante había bloqueado su contacto, han explicado desde la Benemérita.

Durante las negociaciones, el sospechoso le había remitido capturas de un DNI, una cartilla bancaria y una nota simple del registro de la propiedad, todo ello falsificado.

A partir de esa denuncia, los agentes detectaron un patrón común en numerosas denuncias presentadas en distintos puntos de España, como Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia, lo que permitió vincular hasta la fecha dieciséis hechos consumados y varias tentativas, con un perjuicio económico superior a los 20.000 euros.

La mayoría de los inmuebles se anunciaban en núcleos de población con el mercado de la vivienda especialmente tensionado, ofertando pisos completos por debajo de su precio de mercado para resultar más atractivos a arrendatarios con recursos limitados y encontrar así una víctima con rapidez.

Los autores utilizaban distintos números de teléfono, registrados a nombre de terceras personas con identidades presumiblemente ficticias, que iban desechando tras cometer varias estafas tratando de dificultar su localización.

Para recibir el dinero de las víctimas llegaron a utilizar cerca de veinte cuentas bancarias de distintas entidades, que abrían y cerraban en breves lapsos de tiempo, en su mayoría tras ser bloqueadas por los propios bancos al detectar movimientos sospechosos.

Uno de los aspectos más complejos de la investigación fue el seguimiento del dinero estafado, que las víctimas transferían inicialmente a cuentas controladas por uno de los investigados y que después se distribuía de forma inmediata a otras numerosas cuentas asociadas a la segunda persona investigada.

Su localización resultó compleja por el uso de múltiples cuentas y domicilios distintos, teléfonos a nombre de terceros y una operativa diseñada para fragmentar y dispersar el rastro del dinero. A esto se sumaba la dispersión geográfica de las víctimas y de las denuncias presentadas en distintas comunidades autónomas.

Con la colaboración de las entidades bancarias, los agentes localizaron el lugar exacto desde donde se había efectuado el delito, lo que llevó a la detención de la investigada en Alcantarilla (Murcia). Por su parte, el segundo investigado fue localizado y detenido en Almería.

Ambos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig, competente en la causa.

Los dos investigados desarrollaban su actividad de modo itinerante, actuando de forma simultánea o sucesiva en distintas provincias y sirviéndose de medios telemáticos que les permitían operar desde cualquier ubicación. Esto dificultó notablemente la determinación del lugar de comisión de los hechos y la identificación de los autores.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante anuncios de alquiler con precios por debajo de mercado, evitando realizar pagos o transferencias sin haber visitado la vivienda ni verificado la identidad del arrendador.