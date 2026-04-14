Detenidos en Lorca (Murcia) dos hombres por robos con violencia mediante el método del 'tirón'

1077585.1.260.149.20260414102722 Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional detiene al autor de un robo con intimidación en un estanco de Lorca - POLIOCÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a dos varones tras una investigación motivada por varias denuncias de ciudadanos que habían sido víctimas de robos con violencia en la vía pública mediante el procedimiento del 'tirón'.

Según se desprende de la investigación, los delincuentes abordaban a las víctimas por sorpresa para arrebatarles sus pertenencias, principalmente bolsos y objetos de valor, para después huir.

En algunos de los incidentes denunciados, los autores no dudaron en emplear un alto grado de violencia, llegando incluso a agredir físicamente a las víctimas para lograr su objetivo, según ha informado el Cuerpo.

La investigación iniciada por la Policía Nacional de Lorca permitió identificar a dos sospechosos, uno de los cuales había sido detenido hasta en tres ocasiones durante el último mes por delitos de la misma naturaleza.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda y localización, ambos individuos fueron interceptados y puestos a disposición judicial.

A los detenidos se les imputan cuatro delitos de robo con violencia. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para el considerado máximo responsable de los hechos.