Detenidos en Murcia y Alicante cuatro personas que formaban un grupo itinerante por el robo violento de 52.000€

Comisaría de Distrito Centro de Alicante - POLICÍA NACIONAL

MURCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante y en Los Alcázares (Murcia) a cuatro personas que formaban un grupo criminal especializado en la comisión de robos violentos y hurtos mediante los métodos conocidos en el 'argot' policial como 'la siembra' y 'el pinchazo', que se desplazaban para su comisión por diferentes localidades de la geografía española, han informado fuentes policiales.

La investigación policial se inició con la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes que había sufrido un robo violento cuando iba a realizar un ingreso de casi 53.000 euros en efectivo en una sucursal bancaria.

El dinero era la recaudación de la empresa para la que trabajaba, encargándose ella, como norma general, de realizar los ingresos del dinero en efectivo en el banco.

Los presuntos autores del robo la siguieron desde su trabajo hasta la sucursal bancaria y aprovecharon que la denunciante no pudo aparcar su vehículo cerca de la sucursal para perpetrar el robo sin que hubiese gente cerca, dando un fuerte tirón de la bolsa y haciendo caer a la denunciante al suelo. A pocos metros le esperaba otro varón a bordo de un vehículo en el que huyeron rápidamente del lugar.

De la investigación se hizo cargo el Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante, cuyos agentes averiguaron tras diversas comprobaciones en que vehículo habían huido los autores del robo, un coche de alquiler.

Posteriormente, los agentes identificaron tanto a los dos autores del robo, dos varones de 61 y 62 años de edad, como también a las dos personas que les facilitaron el vehículo con el que se desplazaron al lugar del robo y con el que huyeron, un hombre y una mujer de 36 y 26 años de edad respectivamente.

OTROS ROBOS EN LORCA (MURCIA)Y HELLÍN (ALBACETE)

Tras la detención, los agentes comprobaron que los tres varones estaban siendo buscados por los grupos de policía judicial de las Comisaría de Lorca (Murcia) y Hellín (Albacete) tras haberlos identificado como presuntos autores de robos e intentos de robo en los que empleaban diferentes métodos como 'la siembra' o 'el pinchazo'.

Concretamente, en la localidad de Hellín intentaron robar a una persona 15.000 euros que acababa de sacar del banco, para ello emplearon el denominado como método de la 'la siembra', pero como esta persona había observado a estas personas acechándole en actitud sospechosa, desconfió de ellos y evitó el robo.

Tras interponer la denuncia, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaria de Hellín identificaron a los autores, a los que insertaron una búsqueda policial para su detención al no haber podido localizarlos.

El método de 'la siembra' consiste en abordar y hacer creer a la víctima que se le ha caído dinero al suelo, dinero que previamente ha arrojado uno de los autores, y cuando la víctimase agacha para cogerlo otro de los miembros del grupo criminal aprovecha ese momento de confusión para sustraerte el dinero que está sacando de un cajero automático o que ha guardado en el bolsillo.

Por otro lado también fueron identificados por los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaria de Lorca como presuntos autores de un hurto mediante el método del 'pinchazo', mediante el cual sustrajeron un bolso a una mujer del asiento de su vehículo.

El método del 'pinchazo' consistente en pinchar o deshinchar previamente una de los neumáticos del vehículo de la víctima escogida y avisarle cuando ésta se ha subido a su vehículo, distrayéndola uno de los miembros del grupo criminal con el objetivo de que se baje del vehículo para comprobar la rueda, y aprovechando otro de los miembros para sustraerle las pertenencias, que la víctima ha dejado previamente en el asiento del vehículo, cuando se baja para examinar el neumático.

Finalmente los agentes localizaron a los cuatro investigados, dos en Alicante y dos en la localidad murciana de Los Alcázares, siendo detenidos por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, lesiones, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos, con antecedentes por hechos de similares características cometidos en diferentes localidades de la geografía española y por los que habían sido detenidos juntos,han sidopuestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de las localidades de Alicante y San Javier (Murcia).