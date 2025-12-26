Detenidos los tres presuntos responsables de una plantación de marihuana en una vivienda de Murcia

1038747.1.260.149.20251226095716 Plantación de marihuana hallada en una vivienda del barrio murciano de El Progreso - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a tres hombres a los que se les imputan los presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, al considerarlos los responsables de una plantación de marihuana en un domicilio del barrio murciano de El Progreso, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En la vivienda, los cortes de suministro de la red eléctrica eran constantes y el riesgo de incendio era permanente debido a los enganches de electricidad realizados de manera ilegal.

La plantación se encontraba en un habitáculo que había sido modificado con una estructura de pladur para albergar la plantación, con el objetivo de disimular el olor a marihuana y dificultar la labor policial.

Además, la plantación generaba una considerable alarma debido al trasiego de personas y a la sensación de inseguridad subjetiva debido a los continuos problemas de ruidos, insalubridad y olores.

La operación policial, realizada el pasado 12 de noviembre, permitió a los agentes intervenir casi 500 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, más de 30 transformadores eléctricos con sus luminarias, nueve garrafas de productos fitosanitarios y numeroso aparataje propio de este tipo de plantaciones.

Además, la instalación contaba con los más modernos y sofisticados sistemas para enmascarar la actividad ilícita y evadir la acción policial. La investigación ha finalizado con tres hombres detenidos, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.