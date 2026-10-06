Detienen a un conductor por atropellar a 5 ciclistas en la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro

Imágenes del estado de una de las bicicletas tras el suceso y de la luna del vehículo conducido por el detenido y este último tras su arresto - GUARDIA CIVIL

MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años por atropellar presuntamente a cinco mujeres ciclistas el pasado domingo en la carretera RM-F18, en la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro, e intentar embestirlas de nuevo tras dar la vuelta con el vehículo.

El arrestado, que disfrutaba de un permiso penitenciario mientras cumple condena por un homicidio doloso cometido en 2013, dio positivo en el test indiciario de consumo de drogas, según ha informado la Benemérita.

El Instituto Armado atribuye al individuo la presunta autoría de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, abandono del lugar del accidente y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los hechos se produjeron sobre las 11.00 horas del 4 de octubre en el tramo que conecta el pantano de la Pedrera con Cañadas de San Pedro. Tras el primer impacto contra el grupo de cinco mujeres, vecinas de Murcia, el conductor realizó un cambio de sentido a 200 metros y regresó con la intención de volver a arrollarlas.

Las deportistas tuvieron que saltar a la cuneta para evitar un segundo atropello y auxiliar a las compañeras tendidas en la calzada.

A consecuencia del arrollamiento, tres de las ciclistas requirieron asistencia hospitalaria: dos con heridas de gravedad y una tercera con pronóstico leve. Tras el segundo intento, el hombre abandonó el vehículo a un par de kilómetros y huyó a pie por el monte hasta ser localizado y arrestado por los agentes.