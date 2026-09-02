Detienen a dos individuos tras sorprenderlos mientras robaban en una empresa de Murcia

1113616.1.260.149.20260902095415 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la pedanía murciana de Puebla de Soto a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendidos en el interior de las instalaciones por un trabajador cuando intentaban sustraer materiales tras forzar el acceso.

Al verse descubiertos por el empleado, los dos sospechosos, a quienes les constan numerosos antecedentes por hechos similares, emprendieron la huida a pie a través de una zona de huertos colindantes, según ha informado el Cuerpo.

Tras la alerta de la central receptora de alarmas, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda y cierre de vías de escape que permitió localizar a los fugitivos en las inmediaciones de sus domicilios.

Aunque intentaron escapar de nuevo al percatarse de la presencia policial, los agentes lograron interceptarlos y proceder a su detención. En el momento del arresto, la Policía Nacional intervino a los sospechosos una hoz de uso agrícola y varios metros de cableado eléctrico presuntamente sustraídos de la empresa.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.