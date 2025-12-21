Detienen in fraganti a un hombre en Torre Pacheco mientras distribuía gran cantidad de dosis de cocaína

Momento de la detención - GUARDIA CIVIL

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios propios de Prevención de Seguridad Ciudadana y en el marco del 'Plan contra el tráfico minorista de drogas', ha detenido in fraganti en Torre Pacheco a un presunto vendedor ambulante de droga, por delito de tráfico de drogas, al que se le ha incautado 300 dosis de cocaína, base de esta sustancia, efectivo y armas blancas.

La actuación tuvo lugar en el casco urbano de Torre Pacheco, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita, de madrugada, prestaban servicio específico de prevención de venta de estupefacientes 'al menudeo'.

Los guardias civiles de una de las patrullas que participaban en el dispositivo, mientras vigilaban una zona sospechosa de llevarse a cabo la venta de droga, detectaron la presencia de un varón rodeado de diferentes personas, en fila, como si se tratase de la espera para ser atendido en un comercio.

Al percatarse de los movimientos típicos vinculados a la venta de estupefacientes, la patrulla de la Benemérita actuó con rapidez e identificó a todos los presentes, comprobando que se trataba de personas a las que habitualmente se les ha denunciado por tenencia de drogas para su consumo.

Los efectivos de la Guardia Civil comprobaron que el varón al que rodeaban, un hombre vecino de otro municipio, llevaba consigo una caja de zapatos y un objeto contundente -bate de béisbol-, por lo que tomaron las medidas de precaución oportunas.

Al comprobar el contenido de la caja de zapatos, los guardias civiles hallaron en su interior todo un kit de venta ambulante de cocaína y base de cocaína, por lo que se procedió a la detención de esta persona, como presunta autora de delito de tráfico de drogas.

El ahora detenido, llevaba consigo en el kit de venta ambulante todos los elementos necesarios para preparar dosis de droga y más de una veintena de dosis ya elaboradas para su inminente distribución a los consumidores.

En total llevaba 300 dosis de cocaína y base de cocaína. Además, de una báscula pequeña de precisión, envoltorios de plástico junto a cierres, papel de aluminio para envolver dosis. Oculto entre sus pertenencias también se halló un machete y dinero en efectivo fraccionado en billetes de pequeño valor.

Al parecer, además de efectivo, el presunto vendedor ambulante de cocaína también aceptaba el pago de la droga con objetos sustraídos, ya que se le incautaron efectos que por su tamaño y tipología podrían proceder de robos intercambiados por las dosis.

OTRO PUNTO DE VENTA DE DROGAS DESARTICULADO

Recientemente, la Guardia Civil ha finalizado la operación 'Kusuyi', en la que se desarticulado un activo punto de venta de drogas en Torre Pacheco, con la detención de los tres integrantes de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, elaboración de drogas y receptación.

También la incautación de gran variedad de objetos sustraídos o de dudosa procedencia, diferentes cantidades de base de cocaína o crakc, todos los útiles necesarios para cocinar la cocaína y conseguir su derivado: el crakc o base, distintos utensilios para la preparación de las dosis de la droga y dinero en efectivo.