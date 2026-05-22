Detienen a un varón tras sorprenderlo mientras robaba en el centro de mayores de Los Garres, en Murcia

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MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras sorprenderlo dentro de un centro de mayores situado en la pedanía murciana de Los Garres, donde accedió tras forzar la puerta de acceso, según ha informado el Cuerpo.

La intervención se produjo de madrugada, después de que una empresa de seguridad alertara a la sala del 091 sobre la presencia de un intruso encapuchado que había logrado acceder al edificio tras violentar la cerradura de la puerta principal.

A su llegada, los agentes confirmaron que el acceso había sido forzado y descubrieron que el sospechoso ya había comenzado a organizar el botín, acumulando varios objetos cerca de la entrada para facilitar su huida.

El hombre fue localizado en el interior del local todavía ataviado con capucha y guantes de látex para evitar ser identificado o dejar huellas, momento en el que se procedió a su detención.

Tras ser trasladado a dependencias policiales para su plena identificación, los investigadores comprobaron que el arrestado acumula 39 detenciones anteriores, la mayoría por delitos de robo similares.

El detenido, acusado de un presunto delito de robo con fuerza, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.