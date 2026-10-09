La DGT prevé más de 300.000 desplazamientos por las carreteras regionales durante el puente del Pilar

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico ha iniciado a las 9.00 horas de este viernes la Operación Especial del Pilar en la Región de Murcia, un dispositivo en el que se prevén 304.128 desplazamientos por la red de carreteras de la comunidad hasta su conclusión a las 24.00 horas del próximo lunes, 12 de octubre.

Para garantizar la fluidez y la seguridad en las principales vías regionales, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desplegará un servicio extraordinario de control, regulación y vigilancia integrado por 237 agentes, quienes contarán con la cobertura técnica del Centro de Gestión del Tráfico del Levante y la red de Paneles de Mensaje Variable.

El operativo dispondrá de puntos de control de velocidad fijos y de tramo, a los que se sumarán seis unidades móviles de radar y la supervisión aérea mediante helicópteros y drones programados por el centro de gestión, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Ante el incremento del volumen de circulación previsto para estas jornadas, la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha recomendado la planificación previa de los trayectos con el objetivo de evitar los tramos horarios y los días de mayor intensidad de tráfico, que son el 9 y el 12 de octubre, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.