Díaz Manzanera pide a los políticos que no se utilice la Fiscalía "como un mecanismo para tener un efecto mediático"

Los delitos contra la Administración Pública aumentaron en 2021 un 44,11%, según la Memoria de la Fiscalía

CARTAGENA (MURCIA), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los delitos contra la Administración Pública aumentaron en 2021 en un 44,11%. Así lo ha puesto de manifiesto el Fiscal Superior de Justicia de la Región, José Luis Díaz Manzanera, que ha presentado hoy la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2021 al presidente de la Asamblea Regional y a los grupos parlamentarios.

Tras la presentación de la Memoria, Díaz Manzanera ha explicado que la mayoría de las denuncias que se han producido contra la Administración Pública corresponden a causas por prevaricación. "De 58 diligencias, se han archivado 33 y del total, 35 son por prevaricación, con 23 archivos". En ese sentido, ha señalado que en 7 supuestos los partidos políticos han sido los denunciantes, mientras que 29 han sido particulares y 13 los funcionarios.

"He transmitido que, de alguna forma no se debe utilizar, como en algunos casos se puede dejar entrever, a la Fiscalía como un mecanismo para tratar de tener un efecto mediático sobre hechos que en muchos casos desde el principio se observa que no tiene indicio de delito alguno y se procede al archivo", ha expuesto.

En el ámbito delictivo, se ha producido un incremento de un 28,27% de violencia contra la mujer. "Destacan 65 ingresos en prisión y 121 órdenes de alejamiento", ha dicho al tiempo que ha indicado que se ha producido también un incremento en el uso de dispositivos técnicos de control. Asimismo se han reducido las sentencias absolutorias porque "las víctimas ya no se han podido acoger al derecho a no declarar y han tenido que declarar".

En siniestralidad laboral, Díaz Manzanera se ha mostrado preocupado por el aumento de las lesiones, que han pasado de 461 a 863 y se han obtenido 14 sentencias y 10 han sido condenatorias. "Es muy importante la labor que se está realizando en este ámbito y en la investigación de la explotación laboral de extranjeros en el ámbito agrícola", ha recalcado.

En materia de medio ambiente es el ámbito en el que la Fiscalía más diligencias de investigación ha incoado con 236 de las 562 que en total se incoaron en 2021. "Aquí destaca el asunto del Mar Menor que ya se ha dictado apertura de juicio oral, aunque este tema no debe resolverse en la vía judicial", ha dicho.

Asimismo, se ha advertido un incremento en los procedimientos penales del 16,19%; un aumento en los juicios que se han realizado del 56,45% y en sentencias, destacando 9.810 sentencias, lo que supone un incremento del 44% con respecto a 2020; de esas sentencias, 9.255 son conformes con el fiscal "en todo o en casi todo", lo que supone un 94,35% del total.

Por otro lado, Díaz Manzanera ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de incrementar tanto los medios personales de la Fiscalía Superior en la Región de Murcia: "Teniendo como referencias a las 70 Fiscalías de toda España, la de la Región de Murcia es la número 1 en carga de trabajo. Hacen falta, al menos, 15 fiscales".

En cuanto a los medios materiales, ha resaltado el esfuerzo del Ministerio de Justicia en la mejora de instalaciones con "los Palacios de Justicia de Lorca y Molina de Segura, la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena y la mejora de las instalaciones de la propia sede la Fiscalía Superior de la Región".