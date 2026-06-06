La diputación cartagenera de La Puebla reconoce a Noelia Arroyo como Embajadora de la Patata 2026

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La diputación cartagenera de La Puebla ha reconocido oficialmente a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, como Embajadora de la Patata 2026. El acto, celebrado en el local social, forma parte de las fiestas patronales que comenzaron el pasado día 3 con una velada trovera y que incluyen unas jornadas gastronómicas de dos semanas de duración dirigidas a promocionar la producción de la patata temprana en el Campo de Cartagena.

La regidora agradeció la distinción, "que le permite representar y difundir el nombre de este producto por todo el país", destacando la exigencia del trabajo de los agricultores y el valor de las doce variedades que se cultivan en la zona.

Asimismo, resaltó la labor que realiza el Ayuntamiento junto a la Red de Pueblos Productores de Patata de España para la obtención de un sello de calidad que distinga al territorio, "es muy importante seguir trabajando las tradiciones, el arraigo, las raíces, la identidad, y sin duda la identidad de la puebla pasa por la patata", añadió.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Juan Manuel Ayaso, señaló que la finalidad de estas celebraciones es potenciar el cultivo de la patata temprana debido al impacto positivo que el sector agrario tiene en la economía del municipio, tanto por la creación de empleo como por su aportación al producto interior bruto de la comunidad autónoma.

Ayaso explicó que este nombramiento da continuidad a la estrategia iniciada hace dos años con la incorporación del municipio a la Red de Pueblos Productores de Patata de España, un proyecto en el que trabaja la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto al concejal de Agricultura, José Ramón Llorca.

El pregón de este año fue pronunciado por el periodista Alfonso de la Cruz, quien se declaró consumidor de la patata de La Puebla y destacó las propiedades del producto. La jornada contó con la asistencia de diversas autoridades y representantes del sector, entre los que se encontraban el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca y el director de la revista Campo, Máximo Gómez.

Durante el acto, que contó con la asistencia de multitud de vecinos también se llevó a cabo la coronación de la reina y su corte de honor, así como al nombramiento de los padrinos, las misses y los mister de este año.

APUESTA POR EL PRODUCTO LOCAL

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene una estrategia continua de apoyo al sector que se consolidó el pasado año con la organización del Primer Encuentro Agroprofesional de la Patata del Campo de Cartagena, una jornada técnica destinada a la mejora de este cultivo emblemático y al impulso de la economía local.

Asimismo, la Fiesta de la Patata de La Puebla ha sido galardonada con el premio a la Mejor Campaña de Promoción de España en los III Premios Nacionales de la Patata, organizados por la Revista Campo, un reconocimiento que el pasado mes de enero recogió el concejal, José Ramón Llorca y que visibiliza la importancia estratégica de este cultivo del campo de Cartagena.