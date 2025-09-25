El doctor Felices se une al programa de 'embajadores' de la UCAM

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha nombrado como nuevo embajador institucional al doctor José Manuel Felices, médico, divulgador en redes sociales y profesor en distintas titulaciones de Ciencias de la Salud de la propia universidad, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Con más de 363.000 seguidores en Instagram, el 'Doctor Felices' se suma así al programa de embajadores de la UCAM, universidad en la que también iniciará sus estudios en el Grado en Nutrición Humana y Dietética.

En su trayectoria académica destacan la beca que recibió para asistir al 'American Roentgen Ray Society 2025 Clinician Educator Development Program' celebrado en la Universidad de California; su selección entre 30 médicos menores de 35 años de todo el mundo, y la estancia que realizó en Harvard.

El acto de la firma ha contado con la presencia de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, quien ha rubricado el acuerdo; el director de Relaciones Institucionales, José Luis Mendoza García; el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición, José María Cayuela; y la vicedecana del Grado en Nutrición, Carmen Lucas.

"Para mí es un honor colaborar con la UCAM. Me encanta la docencia, y formar parte de este equipo es todo un orgullo", ha expresado José Manuel Felices, quien continuará su labor como profesor al tiempo que se forma en Nutrición, una disciplina que considera clave para avanzar hacia una medicina más preventiva.

"Formarnos en otros aspectos fuera de la medicina pero colindantes, como es la nutrición, ya que nos ayuda a ser cada vez mejores en la prevención", ha añadido.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales, José Luis Mendoza García, ha subrayado el valor de esta incorporación. Así, ha afirmado que "estamos muy contentos de que el doctor Felices se sume al plan de embajadores de la UCAM. Es una persona de la cantera, es profesor de la Universidad y eso para nosotros es una novedad, porque además es el primero en el campo de salud, una de las áreas punteras de la universidad".

Desde la Facultad de Farmacia y Nutrición, Carmen Lucas Abellán, vicedecana del Grado, ha valorado muy positivamente la incorporación del doctor Felices como estudiante, "Es muy importante tener un alumno con sus características, debido a su función divulgativa y a su interés por introducir en la medicina la importancia de la alimentación, lo que demuestra la relevancia del Grado y su necesidad en la vida de las personas", ha remarcado.