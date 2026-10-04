La doctora Pilar Esteban publica 'Adiós a la inflamación que te envejece', sobre el aceleramiento de la edad biológica

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La doctora Pilar Esteban acaba de publicar 'Adiós a la inflamación que te envejece' (Zenith, Grupo Planeta, 2026), un libro que explica cómo detectar "la inflamación silenciosa que roba energía, favorece la grasa abdominal y acelera nuestra edad biológica".

Cansancio constante, barriga hinchada, acumulación de grasa abdominal, pérdida de fuerza, sueño poco reparador, digestiones difíciles, piel apagada o la sensación de que el cuerpo ya no responde como antes, son algunas de estas señales según la doctora.

"A veces, el organismo lleva tiempo enviando señales de que algo no funciona como debería. Señales que solemos justificar por el estrés, el trabajo o el paso de los años, pero que pueden esconder un proceso silencioso capaz de hacer que el cuerpo envejezca antes de tiempo", indica.

Se llama 'inflammaging': una inflamación crónica de bajo grado que avanza sin hacer ruido, puede pasar inadvertida durante años y está relacionada con el deterioro metabólico, la pérdida de músculo, la grasa abdominal y el envejecimiento prematuro del organismo.

La doctora Esteban aborda este fenómeno en 'Adiós a la inflamación que te envejece. Gana vitalidad, reduce grasa y recupera juventud', que ya ha llegado a las librerías. La especialista en aparato digestivo parte de una pregunta que cada vez preocupa a más personas: ¿podemos tener 45 años en el DNI y un cuerpo que funciona como si tuviera 55? La respuesta es sí.

"Dos personas con la misma edad pueden estar envejeciendo a ritmos muy diferentes. La genética influye, pero también lo hacen la alimentación, el sueño, el estrés, el sedentarismo, la microbiota, la grasa abdominal y, especialmente, la pérdida de masa muscular", explica la doctora.

EL CUERPO NO SIEMPRE SE ESTÁ APAGANDO, MUCHAS VECES ESTÁ HABLANDO

Y es que, la edad biológica obliga a mirar más allá del peso o de la ausencia de una enfermedad diagnosticada. También está condicionada por la masa muscular, la grasa abdominal, el metabolismo, el descanso, la actividad física, el entorno y el estado de los sistemas metabólico e inmunitario.

Una persona delgada puede no estar metabólicamente sana, del mismo modo, perder peso no siempre significa estar envejeciendo mejor si durante el proceso también se pierde músculo. Por eso, el libro sitúa la fuerza y la masa muscular en el centro de la longevidad y analiza una etapa especialmente sensible para las mujeres: la perimenopausia, una década decisiva para proteger el músculo, el metabolismo y la salud ósea.

'Adiós a la inflamación que te envejece' recorre los principales mecanismos asociados al envejecimiento y dedica una atención especial al intestino, un órgano de más de siete metros que a lo largo de la vida procesa entre 30 y 50 toneladas de alimentos, bebidas y fármacos y cuya mucosa alberga más de cien millones de neuronas.

La autora explica de forma accesible la relación entre microbiota, inmunidad, metabolismo y eje intestino-cerebro, evitando presentar la microbiota como respuesta única a todos los problemas de salud. Desde el intestino hasta el cerebro, la obra conecta microbiota, metabolismo, hormonas, salud cardiovascular, piel, sueño y estrés para explicar por qué el envejecimiento no depende de un único órgano ni puede abordarse con una solución aislada.

Junto a la explicación científica, la obra propone medidas realistas: mejorar la calidad de la alimentación, proteger el sueño, incorporar ejercicio de fuerza y movimiento diario, reducir el sedentarismo, cuidar la salud intestinal y gestionar mejor el estrés. El objetivo no es prometer que el envejecimiento puede detenerse, sino mostrar qué factores sí pueden modificarse para conservar durante más tiempo la energía, la autonomía y la calidad de vida.

MÁS AÑOS DE VIDA NO SIEMPRE SIGNIFICAN MÁS AÑOS CON SALUD

La Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 habrá más de 1.400 millones de personas mayores de 60 años. Al mismo tiempo, en España el 53 por ciento de la población adulta presenta exceso de peso y uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad.

Para Pilar Esteban, "la prevención no debe comenzar cuando la enfermedad ya está presente, sino mucho antes: aprendiendo a interpretar las señales del organismo y actuando sobre los factores que sí pueden modificarse". El libro no promete detener el paso del tiempo ni propone una dieta milagro. Ofrece una guía divulgativa, basada en la práctica clínica y la evidencia científica, para entender por qué envejecemos y qué podemos hacer para llegar a los próximos años con más fuerza, vitalidad y calidad de vida.

UNA MEDICINA QUE ACTÚA ANTES DE LA ENFERMEDAD

La última parte del libro mira hacia la medicina 3.0: un modelo preventivo, predictivo, personalizado y participativo que utiliza la historia clínica, el estilo de vida, el entorno y determinados biomarcadores para identificar riesgos y actuar antes.

Esteban analiza las posibilidades de los relojes biológicos, la nutrigenética y la medicina de precisión, pero también sus límites y la necesidad de una interpretación profesional. El enfoque evita los atajos y no convierte cada molestia en un diagnóstico.

La propuesta es entender mejor el cuerpo, distinguir la evidencia del ruido y adoptar decisiones sostenibles antes de que el deterioro limite la vida cotidiana.

UNA TRAYECTORIA VINCULADA A LA SANIDAD Y LA INVESTIGACIÓN EN MURCIA

Pilar Esteban es médica especialista en aparato digestivo, doctora en Ciencias de la Salud con Premio Extraordinario y profesora universitaria.

Coordina el Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal del Hospital General Universitario Morales Meseguer, desarrolla actividad investigadora en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla y ocupa responsabilidades en el área de nutrición de la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Fundación Española del Aparato Digestivo. Además, dirige Centro ReNNova Medicina, en Murcia, desde donde impulsa un enfoque preventivo y personalizado de la salud.