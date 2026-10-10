El documental 'El apóstol del árbol' en la Filmoteca Regional acerca la vida y la mirada adelantada de Ricardo Codorníu

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, departe con María del Pilar Cáceres Hernández-Ros, biznieta de Ricardo Codorníu, al finalizar la proyección del documental 'El apóstol del árbol' - CARM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Regional acogió el pasado jueves la presentación de 'El apóstol del árbol', un documental que acerca al espectador a la vida y la personalidad de Ricardo Codorníu y Stárico, una de las figuras más estrechamente ligadas a Sierra Espuña y a los orígenes de la conciencia ambiental en España.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ofreció la introducción previa a la proyección de esta obra dirigida por Antonio José Martínez Bermejo que, además de recorrer la trayectoria profesional de Codorníu, busca descubrir al hombre que había detrás del ingeniero de montes y su particular manera de mirar la naturaleza.

"Conocemos mucho de lo que hizo Ricardo Codorníu, pero este documental nos permite acercarnos también a la persona, a alguien capaz de contemplar una montaña degradada e imaginarla cubierta de árboles mucho antes de que ese paisaje existiera", señaló Juan María Vázquez.

'El apóstol del árbol' nace del trabajo realizado inicialmente para 'Tras las huellas de Ricardo Codorníu', un documental de algo más de 27 minutos centrado en su vida, su obra y la histórica repoblación de Sierra Espuña.

A partir de aquel material, Antonio José Martínez Bermejo continuó investigando y filmando hasta construir una producción de mayor alcance, de aproximadamente una hora de duración, con nuevos testimonios, imágenes y documentación.

El consejero destacó especialmente esa dedicación del director a un proyecto que fue creciendo con el tiempo. "Antonio José Martínez Bermejo no se ha limitado a reunir datos sobre Codorníu. Ha seguido sus huellas, ha recorrido sus paisajes, ha escuchado a quienes llevan años estudiándolo y a su propia familia y, de alguna manera, se ha metido en la piel del protagonista para conseguir que vuelva a estar cerca de nosotros", afirmó.

El propio Martínez Bermejo asume la dirección, la estructura narrativa, la producción, la edición y el sonido de la película. El guion corresponde al catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve Selma, con el asesoramiento de José Francisco Calvo Sendín.

INTERVENCIONES DE EXPERTOS

La producción reúne además las voces de investigadores, divulgadores, profesionales relacionados con Sierra Espuña y varias generaciones de la familia de Codorníu. Fotografías y documentos históricos, recreaciones y nuevas imágenes permiten reconstruir tanto su época como algunos de los episodios que marcaron su trayectoria.

"Una de las cosas más bonitas de esta película es que nos recuerda que los paisajes también tienen una historia", indicó el consejero. "Sierra Espuña nos parece hoy un bosque que siempre ha estado ahí, pero detrás hubo personas capaces de imaginar algo que todavía no existía y de trabajar para hacerlo posible", añadió.

La proyección propone así un viaje por la figura del conocido como 'Apóstol del árbol' desde un lenguaje divulgativo y cercano, uniendo historia, naturaleza y memoria personal.