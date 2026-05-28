Un documental y un libro muestran la cara más oculta de las encañizadas de San Javier

Imágenes incluidas en el libro 'El laberinto de las encañizadas', de Javier Murcia y Samuel Mayo - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El movimiento de los mújoles dentro de las encañizadas o las nacras juveniles, especie en extinción en el Mediterráneo y con una pequeña población en el Mar Menor, son algunas de las imágenes exclusivas que se pueden ver en el documental 'El laberinto de las encañizadas', obra de Javier Murcia y Samuel Mayo.

El documental, presentado este miércoles en San Javier ylleva aparejado un libro con el mismo nombre, supone una nueva mirada a las encañizadas de San Javier, según ha informado el Consistorio.

El trabajo, que ha sido financiado por el Ayuntamiento a través de una subvención de Galpemur, el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, muestra la vida subacuática de este arte de pesca milenario y la biodiversidad que ofrece esta zona virgen.

Eso era lo que querían mostrar los autores, que se dedican profesionalmente a la fotografía y vídeo submarino, si bien las obras también abordan la historia de este arte de pesca artesanal a través de los ojos de Pichón y Dionisio, dos pescadores que han faenado toda su vida en el Mar Menor.

El padre de ambos era el encargado de colocar las cañas con el esparto que formaba las encañizadas, tal y como se puede ver en el documental con las imágenes cedidas por la familia.

El trabajo de campo para la elaboración de este proyecto se realizó en un tiempo récord de dos meses y muchas horas de tomas submarinas que muestran una cara poco habitual de las encañizadas.

"El Mar Menor siempre sorprende, es una punto caliente de biodiversidad y más en una zona como las Encañizadas que es una zona de transición entre dos ecosistemas", ha dicho Javier Murcia, apasionado de las artes de pesca y gran defensor del sistema de las encañizadas, que considera "el arte de pesca más selectivo que existe que te permite devolver al mar los peces no deseados".

Para el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se trata de "un trabajo extraordinario que tiene que conocer todo el mundo" y que ayudará a divulgar lo que fueron y lo que siguen siendo las encañizadas "como parte de nuestro patrimonio cultural, histórico y ambiental".

El alcalde ha felicitado a los autores del proyecto, agradeció la financiación de Galpemur y la Comunidad Autónoma y ha animado a la ciudadanía a visionar el documental, que se encuentra colgado en la web de Galpemur y del Ayuntamiento de San Javier, donde también se podrá descargar el formato libro próximamente.

La presentación del libro y el documental se celebró en el salón de actos del edificio de Juventud, con la participación del alcalde, José Miguel Luengo, el gerente de Galpemur, Manuel Víctor Trives y los autores del proyecto, Javier Murcia y Samuel Mayo.

A través de su productora de fotografía y video submarino, Aguaviva producciones, los autores han realizado otros documentales como 'La costa de los tesoros', que aborda el litoral desde Cabo de Palos a La Azohía, y 'El nido', sobre las tortugas marinas que están criando en el litoral de Murcia, entre otros.