Dos detenidos en Cieza por una agresión con una carabina de aire comprimido y una 'pata de cabra'

Dos detenidos en Cieza por una agresión con una carabina de aire comprimido - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

CIEZA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a dos vecinos de Cieza como presuntos autores de un delito de lesiones agravadas por, supuestamente, agredir a un hombre con una barra de acero y dispararle con una carabina de aire comprimido, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició tras la agresión sufrida por la víctima en una calle del casco urbano de Cieza. Según las pesquisas, los hechos tuvieron su origen en un enfrentamiento previo entre miembros de dos familias del municipio, que mantenían desavenencias por denuncias relacionadas con incidentes anteriores.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por los dos ahora detenidos y uno de ellos le golpeó en la espalda y el brazo izquierdo con una barra de acero, conocida popularmente como 'pata de cabra', mientras el otro efectuaba varios disparos con una carabina de aire comprimido desde unos metros de distancia.

Como consecuencia de la agresión, la víctima recibió cinco impactos de balín en la cabeza y otro en la axila, además de diversas contusiones. Tras lograr huir del lugar, fue trasladada inicialmente al Hospital de Cieza y, posteriormente, al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, donde fue atendida de heridas superficiales en la cabeza, cuello, oído, brazos y espalda.

Agentes de la Guardia Civil iniciaron entonces una investigación que incluyó la recopilación de informes médicos, una inspección técnico-ocular y la toma de declaración a testigos presenciales.

Las pesquisas permitieron identificar, localizar y detener a los dos presuntos autores de la agresión, a quienes se atribuye un delito de lesiones en su modalidad agravada por el empleo de medios peligrosos para la integridad física de las personas.