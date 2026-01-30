Dos detenidos en Murcia por blanqueo de capitales tras una orden de detención emitida por Suecia

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un hotel de Murcia a dos varones de 34 y 38 años sobre los que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Suecia por delitos de blanqueo de capitales e infracción a la Ley del Juego, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La orden sueca, que fue puesta en conocimiento de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, solicitaba la práctica de dos entradas y registros en las habitaciones de dos hoteles de Murcia en los que estaban alojados los reclamados.

Los investigadores establecieron un dispositivo tendente a la localización de los dos fugitivos, que dio como resultado la detención de ambos y la intervención de varios dispositivos móviles, un ordenador portátil y 200 euros en efectivo.

Los hechos que motivaron la detención ocurrieron entre 2024 y 2025 en Estocolmo (Suecia).

En relación al delito de blanqueo de capitales, los reclamados participaron, presuntamente, en actividades comerciales por las que recibieron y transfirieron efectivo, saldos bancarios y criptomonedas por un valor de al menos 10 millones de coronas suecas al mes, unos 948.560 euros.

Según se desprende de la operación, ese dinero provenía de delitos o actividades delictivas para promover que otra persona se apropiara de su valor, ascendiendo a al menos 230 millones de coronas suecas --21,8 millones de euros aproximadamente-- durante el período de comisión de los hechos.

Sobre las actividades ilegales de juego, los dos varones participaron supuestamente en juegos de azar sin la licencia requerida.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. Por los hechos que se les imputan podrían enfrentarse a una pena máxima de seis años de prisión.