Dos jóvenes resultan heridos por quemaduras en el incendio de una vivienda en La Alberca (Murcia)

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 han atendido esta madrugada a dos personas que han resultado heridas con quemaduras durante el incendio de una vivienda en la pedanía murciana de La Alberca, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas sobre las 3.10 horas alertando del incendio. Según el alertante, alguien había provocado el fuego en la puerta de la vivienda, aunque las llamas ya habían sido extinguidas y no era necesaria la intervención de los bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local, que han solicitado asistencia sanitaria para los dos ocupantes del inmueble, un hombre y una mujer, ambos de 25 años, que presentaban quemaduras en las manos. Una ambulancia del 061 los ha trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.