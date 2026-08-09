Los EcoPuntos móviles de Murcia mantienen su servicio en verano tras recoger más de 122 toneladas de residuos este año

Durante los primeros cinco meses del año, estos vehículos itinerantes han registrado 27.637 visitas de ciudadanos para reciclar desechos especiales del hogar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia mantiene el servicio de los seis EcoPuntos móviles a pleno rendimiento durante todo el verano. Los vehículos itinerantes conservan su programación y localizaciones habituales en los barrios y pedanías del municipio, con el objetivo de dar cobertura a los ciudadanos que aprovechan la época estival para realizar limpiezas generales, pequeñas reformas o renovar el equipamiento doméstico.

El balance de los primeros cinco meses del año (del 1 de enero al 31 de mayo) refleja una consolidación del servicio, registrando un total de 27.637 visitas. Esta afluencia ha permitido retirar de la circulación y gestionar correctamente 122.361 kilos de residuos especiales del hogar, evitando que acaben en los contenedores de la vía pública.

Entre los residuos más voluminosos y contaminantes depositados este año destacan los 15.000 litros de aceite vegetal o de cocina, cuya correcta separación previene daños en el sistema de alcantarillado. Asimismo, se han recepcionado 10.889 kilos de pequeños Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), 5.569 kilos de material de ofimática, 3.359 kilos de cableado y 1.400 kilos de baterías y cargadores de dispositivos.

En este sentido, el concejal del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, ha destacado la firme apuesta municipal por la continuidad y cercanía de los servicios públicos. "Garantizar la máxima calidad en los servicios de limpieza y gestión de residuos es un pilar fundamental para este equipo de Gobierno en cualquier época del año. En verano, cuando muchos vecinos reorganizan sus hogares o disfrutan del municipio, reforzamos nuestra respuesta manteniendo los seis EcoPuntos en pleno funcionamiento. Acercar las infraestructuras de reciclaje a cada barrio y pedanía es la mejor forma de fomentar comportamientos cívicos y proteger nuestro entorno urbano".

Por su parte, el director de PreZero en Murcia, José Manuel García, ha puesto en valor el esfuerzo logístico y la respuesta ciudadana. "El reciclaje requiere la implicación de toda la vecindad, porque el primer paso en la lucha activa contra el cambio climático lo da cada persona al separar los residuos en su hogar. Las más de 122 toneladas recogidas en apenas cinco meses demuestran que el modelo de proximidad funciona. En paralelo a la recogida, seguimos apostando por la concienciación; este curso escolar hemos acercado la regla de las 4R a más de 550 alumnos con el programa 'EcoPuntos que enseñan'".

USO DE LA RED Y GESTIÓN DE VOLUMINOSOS

El análisis territorial muestra una alta participación en las pedanías, destacando la afluencia acumulada en Puente Tocinos, El Palmar,, Guadalupe y Beniaján. En el núcleo urbano, sobresale el uso del servicio en Vistalegre, La Flota, Santa María de Gracia y El Carmen, con una media consolidada de 42 usuarios semanales por punto.

Los EcoPuntos están destinados exclusivamente a particulares. No se admiten residuos de comercios, oficinas o industrias, ni tampoco grandes electrodomésticos, restos de poda o escombros.

Para la gestión de residuos de gran tamaño, el Ayuntamiento recuerda que sigue plenamente operativo el servicio de recogida gratuita de voluminosos, muebles y enseres. Los ciudadanos deben llamar al 900 511 133 (de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas) o rellenar el formulario en murciaciudadsostenible.es.

Como excepción, las pedanías del programa 'un solo día' no precisan cita previa, debiendo depositar los enseres en los puntos indicados en su jornada asignada: martes (Beniaján, San José de la Vega, Barrio del Progreso, Los Dolores y Los Garres) y jueves (Puente Tocinos, Llano de Brujas, El Raal y Santa Cruz).

Finalmente, todos los residuos recogidos se trasladan al Ecoparque de Murcia (Polígono Industrial Oeste de San Ginés), que adapta su horario comercial: en julio abre de lunes a sábado de 8.00 a 14.00 horas, y en agosto operará de lunes a viernes en esa misma franja.