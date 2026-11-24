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MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Malecón ha presentado los primeros nombres de la programación para su novena edición que protagonizarán los conciertos que se celebrarán en Espacio Norte, Sala Mamba y Mamba Garden en 2027.

El primer avance incluye a los estadounidenses Interpol, que estarán presentando su nuevo disco 'This Mirror Weighs a Ton'; la nueva gira mundial de Wilco, tras más de tres décadas de canciones eternas desde Chicago; los británicos Editors, que suman nuevas fechas en España tras agotar entradas en todas las anunciadas; la legendaria banda escocesa Deacon Blue, que traerá a Murcia toda su nostalgia; y los australianos The Cat Empire, que regresarán a la ciudad tras sus dos anteriores sold outs.

El festival mantiene igualmente su apuesta por los artistas de la Región de Murcia. En este apartado, los primeros nombres anunciados son M-Clan, que continúan celebrando su 30 aniversario; Sean Frutos, líder de Second, que presentará su nuevo disco en solitario; y Awakate, con su fusión de ritmos latinos, folclore, rap y electrónica.

Volverán a formar parte del ciclo Siempre Así con su mezcla de rumba, alegría y tradición andaluza. Y se suma por primera vez Carmen Avilés que vuelve a la carretera con un nuevo espectáculo que revoluciona el baile flamenco.

La organización ha anunciado que este es el primer avance del cartel y que durante las próximas semanas se irán desvelando nuevos artistas que se incorporarán a la programación.

Toda la información sobre los conciertos y las entradas se podrá consultar en la página web oficial del festival: www.lasnochesdelmalecon.com. Aquellos conciertos que aún no estén a la venta estarán disponibles desde el 1 de diciembre a las 12.00 horas.

PROGRAMACIÓN

La programación musical arrancará el 26 de mayo con The Cat Empire y Little Quirks en Sala Mamba, y continuará el 29 de mayo con Dani Martín en Espacio Norte. En junio actuarán Siempre Así (día 4), M-Clan (día 5), Awakate (día 11) y Wilco junto a Pratt & Moody (día 15), en Mamba Garden; mientras que El Barrio actuará el 19 de junio en Espacio Norte y Sean Frutos lo hará ese mismo día en Mamba Garden.

Los conciertos continuarán en julio con Don Omar en Espacio Norte e Interpol en Mamba Garden, ambos el día 11; Editors, el 22 de julio en Mamba Garden, y Melendi, el día 30 en Espacio Norte. Ya en septiembre, Deacon Blue actuará el día 20 en Sala Mamba, donde también tendrá lugar el concierto de Carmen Avilés el 27 de noviembre.