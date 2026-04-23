Educación justifica no haber desarrollado el reglamento de las Escuelas de Música por la prioridad dada a la LOMLOE

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante una intervención en la Asamblea Regional (Archivo) - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha atribuido la falta de desarrollo del reglamento de las Escuelas de Música en la Región de Murcia a la necesidad de priorizar la adaptación normativa derivada de la LOMLOE, durante una interpelación en el Pleno de la Asamblea Regional formulada por el Grupo Mixto.

Marín ha defendido que, tras la aprobación de la Ley de Música regional en 2019, la Consejería ha tenido que centrar sus esfuerzos en "rehacer todo el marco normativo" del sistema educativo, especialmente en las enseñanzas regladas, como consecuencia de la nueva legislación estatal. En este sentido, ha enumerado decretos y órdenes aprobados en los últimos años, currículos, admisión de alumnado, Formación Profesional o enseñanzas bilingües, como muestra de la carga normativa asumida.

"El desarrollo normativo ha estado marcado por la aprobación de una nueva ley orgánica que nos ha obligado a priorizar las enseñanzas regladas", ha señalado, insistiendo en que estas constituyen la competencia principal de su departamento.

Frente a esta explicación, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, ha acusado al Gobierno regional de incumplir la Ley de Música de 2019, que fijaba un plazo para desarrollar reglamentariamente las Escuelas de Música, y ha cuestionado las justificaciones ofrecidas por el Ejecutivo.

Según ha sostenido, la Consejería sí tiene competencias para regular estas enseñanzas y ha denunciado que se haya utilizado como argumento la supuesta desaparición de referencias legales en la normativa estatal. "No hubo ninguna supresión, sino un traslado de articulado", ha afirmado.

Álvarez-Castellanos ha subrayado además la relevancia del sector, que, según sus datos, agrupa a unas 42 asociaciones, más de 8.000 alumnos, 320 profesores y cerca de 30.000 personas vinculadas a bandas y escuelas de música en la Región. En este sentido, ha criticado la falta de ayudas estructurales para afrontar costes como las cotizaciones sociales del profesorado.

"El mayor problema que tienen ahora es poder pagar los costes sociales de 320 profesores", ha advertido, reclamando una regulación estable que vaya más allá de subvenciones puntuales.

El parlamentario ha reprochado al consejero que, tras más de cinco años desde la aprobación de la ley, no se haya desarrollado un reglamento que dé seguridad jurídica al sector. "¿Van a desarrollar esta ley o no?", ha preguntado directamente.

En su respuesta, Marín ha reiterado que la Consejería "seguirá impulsando la Ley de Música" en todos sus ámbitos, aunque ha reconocido que las escuelas de música forman parte de un sistema "no reglado" con distintas titularidades y modelos de funcionamiento, lo que, a su juicio, añade complejidad a su regulación.

El consejero ha defendido también que, pese a la ausencia de reglamento específico, estas escuelas han podido mantener su actividad en los últimos años, con más de 500 profesores y unos 3.500 alumnos en toda la Región.