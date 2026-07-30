Archivo - El empleo en la hostelería y las agencias de viajes alcanza un nuevo máximo en junio con más de 50.300 trabajadores - HOSTECAR - Archivo

MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las actividades de hostelería y agencias de viajes de la Región alcanzaron 50.352 afiliados a la Seguridad Social el último día de junio, el mayor registro histórico para este mes desde que existen datos, según la explotación estadística elaborada por Turespaña a partir de la información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cifra supone un incremento interanual del 0,8%, confirmando la evolución positiva del empleo turístico regional en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad, según ha informado la Comunidad.

Del total de afiliados, 40.864 corresponden a trabajadores asalariados, lo que representa el 81,2% del empleo del sector y supone un crecimiento interanual del 1%. Por su parte, el empleo autónomo alcanzó los 9.488 afiliados, el 18,8% del total, con un incremento del 0,1% respecto a junio de 2025.

Así, la afiliación media en las actividades de hostelería y agencias de viajes alcanzó durante el primer semestre de 2026 los 49.164 trabajadores, la cifra más elevada registrada para este periodo. Este dato supone un crecimiento del 2% respecto al mismo semestre del año anterior, con 983 afiliados más.