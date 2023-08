La empresa Metrobots Games del Parque Científico lidera la tecnología Blockchain y los activos NFT

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Francisco García y Javier Cervantes, fundadores de la empresa murciana de videojuegos Metrobots Games -ubicada en el Parque Científico-, forman parte del grupo exclusivo de compañías en el mundo que utilizan la tecnología Blockchain y los activos NFT (como se usa en las obras de arte digitales únicas) para la creación de sus aplicaciones de entretenimiento para móvil.

En la actualidad, su principal mercado es EEUU y Asia, aunque, como explican con claridad, el target o clientela potencial de su video juego Exobots es global para todo aquel que tenga un smartphone en la mano.

Para lograr el éxito vigilan hora a hora estar muy bien posicionados en las tiendas virtuales de aplicaciones Play Store. Crearon la empresa en 2021.

Metrobots Games cuenta con un equipo de diseñadores, artistas, programadores y personal cualificado, a la vez que apasionados por el mundo del entretenimiento virtual. Y es que, la industria de los videojuegos factura en España 2.012 millones de euros anuales y crece un 12 por ciento, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

Las cifras globales aún sorprenden más. Según los datos obtenidos por The Objective (publicados en Internet), de Statista, Newzoo, IFPI y Motion Picture Association, los videojuegos generaron en 2022 más de 192.000 millones de dólares en el mundo.

TECNOLOGÍA NFT DISEÑADA PARA OBRAS DE ARTE ÚNICAS Y EXCLUSIVAS EN LA RED

El uso novedoso de la tecnología NFT (Non Fungible Token en inglés), que está vinculada a la seguridad del Blockchain, ha sido esencial para lograr una cuota de mercado y el éxito internacional. Los jóvenes emprendedores murcianos explican que los NFT son activos únicos, como una obra original de un artista, que no se pueden modificar ni intercambiar por otra, ya que no hay dos NFT que sean equivalentes.

Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que éstas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender. Francisco García es ingeniero con amplia experiencia, y Javier Cervantes es jugador de alto nivel que ha logrado premios en los principales torneos internacionales.

Fundar Metrobots Games, y ubicarla en el Parque Científico de Murcia, con el apoyo del Instituto de Fomento de la Región (INFO) les ha permitido crecer con firmeza en los mercados internacionales. "Hemos participado en misiones comerciales en diferentes países para dar a conocer nuestro producto", señala Javier Cervantes.

"El Parque Científico aporta herramientas, contactos y ayuda imprescindible para el desarrollo de la compañía", asegura el director de operaciones de la empresa. Con la ayuda del INFO están analizando la viabilidad de abrir oficinas comerciales en Vietnam, Indonesia y, también, en Shanghai. "Competir contra los gigantes del sector es muy difícil, pero NO es imposible", destaca Javier Cervantes.

EL ÉXITO SE LLAMA EXOBOTS

El resultado es que Exobots es el primer proyecto gaming que se ha lanzado desde la Región de Murcia en el mundo Blockchain-NFT. Hace tiempo compartieron la fase Alfa, en nivel infinito, y hace unos meses han publicado la Beta, con gráficos mejorados y donde se ha incluido un nuevo modo de juego: el PvP (Player versus Player), donde los usuarios pueden competir entre ellos.

García afirma que "observamos que éste era el futuro del gaming y decidimos intentarlo". Se trata de un juego de cartas por turnos, de estrategia, en los que cada robot es único (un NFT formado por 18 genes) y cada uno de ellos es singular en estadística y cartas.

Los assets (terminología de los videojuegos que hace referencia a los recursos que utiliza un videojuego y que forman parte de él, como las animaciones, los paquetes de sonido) no pertenecen a la empresa sino a cada jugador que los compra. "Nosotros ponemos la plataforma, el juego, y ellos tradean o comercializan entre ellos con los assets. El jugador crea su robot, y lo puede vender a otro usuario o cedérselo".

Cada personaje es un NFT, que pertenece a cada jugador y puede decidir si juegas con él, lo intercambia o lo vende. "Está respaldado por el Blockchain, y puedes crear los que quieras y comercializarlos entre los jugadores", aseguran los creadores.

La dinámica del videojuego es jugador contra jugador (Player versus Player), donde planifican turnos de 15 segundos, en el que desarrollan su estrategia para intentar vencer al contrario. Sobre la versión inicial han creado diseños más atractivos, a través de las versiones que han implementado y puesto en la misma base jugable, para las que llevan alrededor de 40.000 líneas de código escritas.

Actualmente, en esta empresa trabajan 12 personas, donde se incluyen 2 artistas, 2 game designer, 4 desarrolladores, 2 personas del departamento de marketing y ellos, que también programan y diseñan.

Este tipo de juego, denominado 'jugar para ganar' (Play To Earn), es una tendencia. "Nosotros lo llamamos juega y gana, en el que como usuario también puedes obtener beneficios económicos vendiendo tus personajes, unos personajes que han ido creciendo y progresando gracias a las horas dedicadas al juego".

"En España esta modalidad o tipo de juegos es muy incipiente, está todo por hacer. Nosotros incorporamos cosas nuevas. Este tipo de juegos están muy extendidos en países como China, Japón, Singapur o Korea", explican. A día de hoy, Metrobots Games está centrado en lanzar el 'Play to Earn' que funcionará con su criptomoneda 'Exos'.

"Para nosotros el Marketplace es fundamental: con dos Exobots (robots), puedes crear un tercero, que puedes vender o comprar en nuestra plataforma, lo que lanzará definitivamente el videojuego al mercado y lo hará competitivo", explican.

De este modo, Francisco y Javier manifiestan que "dentro de este mundo, nosotros venimos a crear una economía realmente sostenible, a través de una criptomoneda, de forma que nunca pueda colapsar, pues no emitimos monedas continuamente".

Para ellos, el presente y futuro de los videojuegos pasa por los móviles, ya que "es mucho más fácil de desarrollar, menos costoso y dirigido a un público más casual, donde juegan más personas, aunque quizás menos tiempo", indican.