Las empresas de la Región de Murcia superan los 15.000 contactos comerciales en la feria Fruit Attraction

Imagen de ambiente en Fruit Attraction 2026 - CARM

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representación de la Región de Murcia en la feria internacional Fruit Attraction de Madrid ha concluido su participación con un balance superior a los 15.000 contactos comerciales y reuniones de negocio, impulsados por las 123 empresas autonómicas presentes en el certamen.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha puesto en valor el trabajo realizado y ha afirmado que "la presencia institucional en Fruit Attraction responde a la labor de acompañamiento y apoyo a las empresas y cooperativas participantes", según ha informado la Comunidad.

"Son los agricultores, las empresas y los profesionales, con su esfuerzo, los artífices de que este sector mantenga esta vanguardia comercial en los mercados internacionales", ha enfatizado Buendía.

El titular de Agricultura ha vinculado este volumen de actividad con la evolución del sector hortofrutícola regional en el exterior, cuyas ventas entre enero y julio alcanzaron los 2.689 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 10% y sitúa a la Comunidad como responsable del 42% del incremento exportador nacional del sector.

Asimismo, Buendía ha resaltado el peso de la industria auxiliar y la tecnología agrícola (Agritech), cuyas ventas internacionales se incrementaron un 12,4% en el primer semestre hasta llegar a los 64,8 millones de euros, con un aumento del 45,9% en el segmento del equipamiento de riego.

"Los datos del sector reflejan la alta competitividad, la resiliencia y el altísimo nivel técnico de nuestras empresas y de nuestra industria auxiliar agraria, consolidando una posición de liderazgo basada en la eficiencia y la calidad", ha recalcado el consejero.

La presencia de la delegación murciana ha exhibido el volumen productivo de cultivos como brásicas, cítricos, frutales, melón, sandía y uva de mesa, junto con un comportamiento positivo en mercados "clave" como el británico.