Estabilizado el incendio forestal en Cerro Maestre (Jumilla)

Incendio en Cerro Maestre (Jumilla) - 1-1-2

JUMILLA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este pasado lunes por la tarde en Cerro Maestre, Jumilla, se ha dado por estabilizado a la 1.44 de esta martes por parte del director de extinción, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia.

En el incendio trabajaron dos brigadas forestales de defensa contra incendios, con un agente medioambiental al mando, procedentes de Jumilla y Yecla, apoyadas por un vehículo nodriza/autobomba con cisterna del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

El dispositivo contó también con varios medios aéreos. En concreto, se han movilizado los helicópteros MU010, MU020 y MU030 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, además de una aeronave de coordinación aérea (ACOVI), otra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un medio aéreo coordinado con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

CORTE DE UNA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN

La proximidad de las llamas a una línea de muy alta tensión que discurre por la zona afectada obligó a solicitar el corte del suministro eléctrico de esta infraestructura para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de los medios que trabajan en el incendio.