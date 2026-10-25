Estudian facilitar la operatividad de Cruz Roja en los puertos de Cabo de Palos y Mazarrón

El director general de Litoral y Puertos, Agustín Osete, durante la reunión que mantuvo con la directora del Área de Emergencias de Cruz Roja en la Región, María José Vera - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional estudia facilitar la operatividad de Cruz Roja en el puerto de Cabo de Palos y en el puerto pesquero de Mazarrón, con la posibilidad de llevar a cabo mejoras en las instalaciones portuarias.

El director general de Litoral y Puertos, Agustín Osete, mantuvo esta semana una reunión de trabajo con la directora del Área de Emergencias de Cruz Roja en la Región de Murcia, María José Vera, para analizar las necesidades operativas de la organización y las posibles actuaciones para mejorar las condiciones en las que desarrolla su actividad.

Osete señaló que el encuentro permitió poner en común las necesidades de Cruz Roja y estudiar posibles medidas para facilitar su trabajo en las instalaciones portuarias. La reunión sirvió también para abordar nuevas fórmulas de colaboración entre la Dirección General y la entidad en el ámbito de la atención de emergencias.

Entre las actuaciones analizadas figura la instalación de una acometida de agua en el puerto de Cabo de Palos, así como la reubicación del punto de amarre de Cruz Roja en el puerto pesquero de Mazarrón. Ambas medidas se encuentran en fase de estudio y están orientadas a facilitar la operativa de la organización en estas instalaciones.

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de ampliar la presencia de Cruz Roja a otros puertos de la Región. Esta opción requiere estudiar las necesidades de la entidad en un mayor número de instalaciones portuarias y valorar las condiciones necesarias para desarrollar su actividad en ellas.

Otro de los asuntos tratados fue la posible formalización de un convenio de colaboración que contemple la participación de Cruz Roja en la activación de los planes de contingencia de los puertos. Este instrumento permitiría establecer un marco de colaboración entre ambas partes y definir los mecanismos de coordinación y participación de la entidad ante posibles incidencias.

Las distintas propuestas deberán analizarse para determinar su viabilidad y concretar, en su caso, las actuaciones necesarias para llevarlas a cabo.