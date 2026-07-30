Un estudio vincula la desaparición de la vegetación submarina en el Mar Menor con la 'mancha blanca' - IEO

MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y de la Universidad de Murcia (UMU) ha documentado por primera vez a nivel mundial el impacto ecológico de un episodio persistente de 'whiting', conocido localmente como la 'mancha blanca' del Mar Menor, según un estudio publicado en la revista científica Marine Pollution Bulletin.

La investigación concluye que este fenómeno, asociado a la precipitación continua de microcristales de calcita por un aumento del pH del agua, afecta ya a una superficie de 12,3 kilómetros cuadrados, equivalente al 9% del Mar Menor. En esa zona, la turbidez del agua alcanza valores hasta nueve veces superiores a los habituales, lo que reduce la luz que llega al fondo marino hasta el 3,9%, frente al 18,3% registrado en áreas no afectadas.

Como consecuencia, los investigadores han identificado un núcleo central de 6,7 kilómetros cuadrados completamente desprovisto de vegetación submarina, debido tanto a la falta de luz como al depósito continuado de calcita sobre las praderas marinas.

El trabajo también analiza las consecuencias sobre la fauna. Para ello, investigadores de la UMU estudiaron durante un año más de 4.000 peces y comprobaron que las zonas de control albergaban 21 especies, frente a las diez detectadas en el borde de la 'mancha blanca' y únicamente tres en el núcleo más afectado. Según el estudio, especies vinculadas a las praderas marinas prácticamente han desaparecido en favor de otras de carácter más generalista.

Los autores señalan que se trata de la primera evidencia empírica a escala mundial de que un episodio de 'whiting' puede mantenerse durante años y provocar modificaciones ecológicas significativas en un ecosistema costero. En este sentido, consideran prioritario mantener un seguimiento continuado del Mar Menor para determinar la evolución del fenómeno y evaluar la capacidad de recuperación de la vegetación submarina.

El estudio ha sido financiado con fondos estatales, autonómicos y europeos a través de los proyectos BELICH, GRASSREC y contratos de la Dirección General del Mar Menor de la Comunidad Autónoma.